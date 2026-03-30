В Одессе мобилизовали единственного работника СТО
Сотрудники военкомата в Одессе на Украине мобилизовали единственного работника станции техобслуживания (СТО), не дав ему даже закрыть двери в помещение,... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T17:18:00+03:00
УНИАН: в Одессе сотрудники военкомата мобилизовали единственного работника СТО
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на Украине мобилизовали единственного работника станции техобслуживания (СТО), не дав ему даже закрыть двери в помещение, сообщило агентство УНИАН.
"В Одессе сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)… забрали единственного работника СТО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
По информации агентства, сотрудники военкомата даже не дали работнику закрыть помещение СТО.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.