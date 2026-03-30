В Одессе мобилизовали единственного работника СТО

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на Украине мобилизовали единственного работника станции техобслуживания (СТО), не дав ему даже закрыть двери в помещение, сообщило агентство УНИАН.

"В Одессе сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)… забрали единственного работника СТО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.

При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.