NYT: несколько сотен американских спецназовцев прибыли на Ближний Восток

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Несколько сотен бойцов сил специального назначения США прибыли на Ближний Восток, однако пока не имеют четких задач, сообщает в понедельник газета Несколько сотен бойцов сил специального назначения США прибыли на Ближний Восток, однако пока не имеют четких задач, сообщает в понедельник газета New York Times со ссылкой на источники в вооруженных силах США.

"Несколько сотен человек из сил специального назначения США прибыли на Ближний Восток … Коммандос, в число которых входят ренджеры сухопутных сил и спецназ военно-морских сил, пока не получили конкретных заданий", - говорится в материале.

По мнению издания, они могут принять участие в обеспечении безопасности судов в Ормузском проливе , могут быть задействованы в попытке захвата острова Харк, имеющем ключевое значение для перегонки иранской нефти, или же могут быть направлены на захват имеющихся у Ирана запасов обогащенного урана.

Спецназ присоединился к 2,5 тысячи морпехов и еще 2,5 тысячи моряков, которые уже находятся в регионе.

По словам источником газеты, местонахождение спецназа засекречено, но они будут "на расстоянии нанесения удара по Ирану".

"Всего сейчас на Ближнем Востоке находится более 50 тысяч американских военнослужащих, что примерно на 10 тысяч больше обычного числа", - напоминает газета.

В их число не входят еще 4,5 тысячи человек на борту крупнейшего в мире авианосца "Gerald R. Ford ", который после пожара отправился на ремонт на Крит , а оттуда уже перешел к берегам Хорватии