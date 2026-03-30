Рейтинг@Mail.ru
NYT: несколько сотен американских спецназовцев прибыли на Ближний Восток
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 30.03.2026 (обновлено: 11:09 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/nyt-2083698649.html
NYT: несколько сотен американских спецназовцев прибыли на Ближний Восток
2026-03-30T11:07:00+03:00
2026-03-30T11:09:00+03:00
в мире
ford motor
военная операция сша и израиля против ирана
сша
ближний восток
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151539/73/1515397335_0:176:3371:2072_1920x0_80_0_0_ecd773d98eb502c1950eb6055cf42e2c.jpg
https://ria.ru/20260330/ksir-2083693031.html
https://ria.ru/20260330/iran-2083682669.html
сша
ближний восток
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151539/73/1515397335_187:0:3182:2246_1920x0_80_0_0_ec6a522642b297b7855e0537b83772f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
NYT: несколько сотен спецназовцев США прибыли на Ближний Восток, пока без задач

© Фото : U.S. Army / Sgt. Seth PlagenzaСолдаты спецназа США
Солдаты спецназа США - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Фото : U.S. Army / Sgt. Seth Plagenza
Солдаты спецназа США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Несколько сотен бойцов сил специального назначения США прибыли на Ближний Восток, однако пока не имеют четких задач, сообщает в понедельник газета New York Times со ссылкой на источники в вооруженных силах США.
"Несколько сотен человек из сил специального назначения США прибыли на Ближний Восток… Коммандос, в число которых входят ренджеры сухопутных сил и спецназ военно-морских сил, пока не получили конкретных заданий", - говорится в материале.
Алиреза Тангсири - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Иран сообщил о гибели командующего ВМС КСИР
Вчера, 10:31
По мнению издания, они могут принять участие в обеспечении безопасности судов в Ормузском проливе, могут быть задействованы в попытке захвата острова Харк, имеющем ключевое значение для перегонки иранской нефти, или же могут быть направлены на захват имеющихся у Ирана запасов обогащенного урана.
Спецназ присоединился к 2,5 тысячи морпехов и еще 2,5 тысячи моряков, которые уже находятся в регионе.
По словам источником газеты, местонахождение спецназа засекречено, но они будут "на расстоянии нанесения удара по Ирану".
"Всего сейчас на Ближнем Востоке находится более 50 тысяч американских военнослужащих, что примерно на 10 тысяч больше обычного числа", - напоминает газета.
В их число не входят еще 4,5 тысячи человек на борту крупнейшего в мире авианосца "Gerald R. Ford", который после пожара отправился на ремонт на Крит, а оттуда уже перешел к берегам Хорватии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Иран планирует установить новый режим в Ормузском проливе
Вчера, 09:27
 
В миреFord MotorВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАБлижний ВостокИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала