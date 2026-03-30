В ГД заявили, что не обсуждают вопрос перехода на шестидневную неделю

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю в Госдуме не обсуждается, законопроектов на эту тему нет, сообщил РИА Новости глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Бизнесмен Олег Дерипаска ранее предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08:00 до 20:00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".

"Начнем с того, что в Государственной думе этот вопрос не обсуждается, на эту тему законопроектов нет, и каких-либо предложений, связанных с таким серьезным реформированием, не звучат", - сказал Нилов

Депутат отметил, что ему ближе идея четырехдневной рабочей недели, но вводить жесткое регулирование, по его словам, нельзя, поскольку это может быть опасным.

"С уважением отношусь к Дерипаске как к крупному бизнесмену, крупному работодателю и смелому человеку, который уже не первый раз высказывает свою позицию, аргументирует ее. С ним спорят, с ним не соглашаются, в том числе и мне его идеи не все понятны и не все нравятся, но дискуссия - это всегда хорошо", - добавил собеседник агентства.

По словам парламентария, фундаментальные изменения в Трудовом кодексе требуют самого тщательного обсуждения на площадке трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительственной стороны.