В ГД заявили, что не обсуждают вопрос перехода на шестидневную неделю - РИА Новости, 30.03.2026
16:39 30.03.2026 (обновлено: 18:11 30.03.2026)
В ГД заявили, что не обсуждают вопрос перехода на шестидневную неделю
В ГД заявили, что не обсуждают вопрос перехода на шестидневную неделю - РИА Новости, 30.03.2026
В ГД заявили, что не обсуждают вопрос перехода на шестидневную неделю
Вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю в Госдуме не обсуждается, законопроектов на эту тему нет, сообщил РИА Новости глава думского комитета по труду,... РИА Новости, 30.03.2026
госдума рф, россия, ярослав нилов, олег дерипаска
Госдума РФ, Россия, Ярослав Нилов, Олег Дерипаска
В ГД заявили, что не обсуждают вопрос перехода на шестидневную неделю

Нилов: законопроектов о переходе на шестидневную рабочую неделю в ГД нет

Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю в Госдуме не обсуждается, законопроектов на эту тему нет, сообщил РИА Новости глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Бизнесмен Олег Дерипаска ранее предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08:00 до 20:00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".
"Начнем с того, что в Государственной думе этот вопрос не обсуждается, на эту тему законопроектов нет, и каких-либо предложений, связанных с таким серьезным реформированием, не звучат", - сказал Нилов.
Депутат отметил, что ему ближе идея четырехдневной рабочей недели, но вводить жесткое регулирование, по его словам, нельзя, поскольку это может быть опасным.
"С уважением отношусь к Дерипаске как к крупному бизнесмену, крупному работодателю и смелому человеку, который уже не первый раз высказывает свою позицию, аргументирует ее. С ним спорят, с ним не соглашаются, в том числе и мне его идеи не все понятны и не все нравятся, но дискуссия - это всегда хорошо", - добавил собеседник агентства.
По словам парламентария, фундаментальные изменения в Трудовом кодексе требуют самого тщательного обсуждения на площадке трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительственной стороны.
"Пока же это просто дискуссия в обществе, так же, как и дискуссия относительно четырехдневной рабочей недели", - заключил Нилов.
