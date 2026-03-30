"Плати за игру": Трамп выставляет пятую статью НАТО на торги

"Блок НАТО умер": эту фразу в последние годы повторяют настолько часто, что она уже как-то приелась. Не хочется уподобляться в данном случае политологической массовке — в конце концов, несмотря ни на что, саммиты альянса периодически собираются, учения проходят, кандидаты на вступление имеются, пусть и со скрипом, но страны блока все-таки достигли отметки два процента затрат от ВВП на военные нужды, чего годами добивалась Америка. Однако можно однозначно констатировать: никогда еще за десятилетия существования НАТО не было такого кризиса взаимоотношений между лидером альянса (каковым априори являются Штаты) и остальными участниками.

не называл И ведь действительно никогда до этого президент США НАТО бумажным тигром и не ставил под сомнение помощь Америки союзникам по блоку в случае нападения на них. Теперь же Дональд Трамп всерьез рассматривает вывод американских войск из Германии . И более того, требует изменить базовый принцип коллективной безопасности, на котором блок был основан. По утверждению газеты The Daily Telegraph, Трамп намерен ввести принцип "pay to play" ("платите за игру"), согласно которому "союзники по НАТО, не достигшие новой цели, могут быть отстранены от принятия решений, касающихся расширения альянса, совместных миссий и применения статьи 5". То есть, по сути дела, основополагающая статья устава, предусматривающая автоматическую защиту для всех членов альянса, теперь выставлена на торги: не заплатил — никто на помощь тебе не придет.

Ясно, что страны НАТО не проголосуют за такое революционное изменение модели своего функционирования. Однако этим они еще больше усилят раскол между США и альянсом. К чему это может привести, пытались разобраться аналитики The Spectator, которые пришли к выводу: Трамп не может выйти из НАТО без одобрения конгресса, однако "может организовать фактический выход путем передислокации войск и техники".

Любопытнее всего в данном случае — это реакция ряда наиболее озабоченных данным развитием событий стран Европы . На прошлой неделе их лидеры собрались в Хельсинки под крылом президента Финляндии Александра Стубба в рамках саммита Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, или JEF). Официально десять стран Северной Европы под руководством Британии декларируют своей целью "усиление северного фланга НАТО. Но судя по выступлениям участников саммита и реакции прессы, это скорее выглядит как попытка создания альтернативы Североатлантическому альянсу.

Фактически это подтвердил сам Стубб, который в последних своих выступлениях постоянно подчеркивает возникновение "раскола" между союзниками (он старается пока избегать слова "распад"). Финн буквально в начале этого года издал за своей подписью книгу "Треугольник власти", в которой призывал к сохранению баланса между глобальными Западом, Востоком и Югом. Теперь же он сам признает, что его книга устарела уже через пару месяцев после выхода, поскольку, по мнению Стубба, сейчас складывается "прямоугольник власти", в котором появился новый глобальный игрок — Север). По сути дела, упомянутый Экспедиционный корпус — это такой себе прообраз НАТО для Глобального Севера".

На днях Стубб пояснил свою концепцию в интервью изданиям группы Axel Springer : "Можно сказать, что мы, возможно, сейчас не наблюдаем полного распада трансатлантического партнерства, но в нем прослеживается раскол. Именно поэтому я говорю о "прямоугольнике власти", в котором Глобальный Север берет на себя роль защитника либерального миропорядка, в то время как США, как Глобальный Запад, действуют более прагматично". Ах, это теперь прибалты под эгидой Британии будут защищать либеральный миропорядок? Учитывая, что либералы сейчас видят главную угрозу для него в Трампе, можно предположить, что Глобальный Север готов и с Глобальным Западом сразиться?

Сложно сказать, каким видит сам автор концепции обрисованный им "прямоугольник власти", но угол условного Севера выглядит (да простят нас знатоки геометрии) наиболее тупым из всех углов этой своеобразной фигуры. Забавно слышать рассуждения этих злобных политических карликов о том, как они будут защищать либеральный мир одновременно от "воинственной России Путина" и от "частично фашистских США Трампа" (если что, это цитата из датской газеты Jyllands-Posten).

И при этом некогда великая морская держава Британия обращается к Германии с просьбой "одолжить взаймы" военный фрегат, чтобы выполнить свои обязательства в рамках НАТО по участию в учениях в Балтийском и Северном морях! Просто потому, что после того, как с большим трудом и затяжкой во времени Лондон смог снарядить устаревший миноносец Dragon для защиты свей же базы на Кипре , в распоряжении британцев не осталось ни одного военного корабля, способного выполнить боевую задачу! И при этом британцы жутко обижаются на Трампа за то, что он назвал их ВМФ "игрушечным".

Тем более смешно на этом фоне слышать воинственные заявления Кира Стармера в адрес России. Он генерирует безумные прожекты по введению войск на территорию Украины , рискуя столкновением с нами, он дает команду захватывать некие "танкеры российского теневого флота". А его отставные генералы вынуждены признать, что в случае крупной военной операции всей британской армии хватит лишь на то, чтобы захватить и удерживать какое-то время лишь один небольшой городок.