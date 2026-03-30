МВФ рассказал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке для мира

ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Ближневосточный конфликт ухудшает перспективы многих экономик в мире, которые только начали восстановление, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мир сталкивается с еще одним шоком. Война на Ближнем Востоке переворачивает жизни и лишает средств к существованию людей в этом регионе и за его пределами. Она также ухудшает перспективы многих экономик, которые едва стали проявлять признаки устойчивого восстановления после предыдущих кризисов", - говорится в документе.
В МВФ подчеркнули, что данный шок является глобальным и носит асимметричный характер. Авторы доклада указывают на то, что бедные страны и импортеры энергоресурсов подвергаются наиболее серьезному удару.
"Помимо тяжелых человеческих жертв, война нанесла серьезный ущерб экономикам стран, непосредственно затронутых конфликтом, в том числе повредив их инфраструктуру и промышленные объекты. Эти последствия могут оказаться долгосрочными. И хотя эти государства обладают высокой устойчивостью, перспективы их экономического роста в краткосрочной перспективе пострадают", - отмечается в докладе МВФ.