МВФ рассказал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке для мира

ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Ближневосточный конфликт ухудшает перспективы многих экономик в мире, которые только начали восстановление, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Помимо тяжелых человеческих жертв, война нанесла серьезный ущерб экономикам стран, непосредственно затронутых конфликтом, в том числе повредив их инфраструктуру и промышленные объекты. Эти последствия могут оказаться долгосрочными. И хотя эти государства обладают высокой устойчивостью, перспективы их экономического роста в краткосрочной перспективе пострадают", - отмечается в докладе МВФ.