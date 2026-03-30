Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/mvf-2083813514.html
МВФ рассказал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке для мира
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138446/74/1384467477_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7982bb1e5a4fb1b037addad4f60054da.jpg
https://ria.ru/20260330/tramp-2083658326.html
https://ria.ru/20260330/es-2083757281.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138446/74/1384467477_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8c80c8933ca9c25d95f401d1bd2027ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Ближневосточный конфликт ухудшает перспективы многих экономик в мире, которые только начали восстановление, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мир сталкивается с еще одним шоком. Война на Ближнем Востоке переворачивает жизни и лишает средств к существованию людей в этом регионе и за его пределами. Она также ухудшает перспективы многих экономик, которые едва стали проявлять признаки устойчивого восстановления после предыдущих кризисов", - говорится в документе.
В МВФ подчеркнули, что данный шок является глобальным и носит асимметричный характер. Авторы доклада указывают на то, что бедные страны и импортеры энергоресурсов подвергаются наиболее серьезному удару.
"Помимо тяжелых человеческих жертв, война нанесла серьезный ущерб экономикам стран, непосредственно затронутых конфликтом, в том числе повредив их инфраструктуру и промышленные объекты. Эти последствия могут оказаться долгосрочными. И хотя эти государства обладают высокой устойчивостью, перспективы их экономического роста в краткосрочной перспективе пострадают", - отмечается в докладе МВФ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала