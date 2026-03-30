МВД предупредило о распространении фишинговых ссылок в мессенджерах

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мошенники рассылают в мессенджерах сообщения с фишинговыми ссылками и призывами подписать петицию, поддержать присвоение почётного звания погибшему военнослужащему или поучаствовать в иной инициативе, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Один из актуальных способов фишинга - рассылка сообщений в мессенджерах с предложением подписать петицию или проголосовать по общественно значимому вопросу", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что злоумышленники могут призывать поддержать присвоение почётного звания погибшему военнослужащему, выступить за снижение тарифов ЖКХ или поучаствовать в иной инициативе. После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельную страницу, где ему предлагают авторизоваться через мессенджер или портал "Госуслуг", что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунту.