МВД предупредило о распространении фишинговых ссылок в мессенджерах
Мошенники рассылают в мессенджерах сообщения с фишинговыми ссылками и призывами подписать петицию, поддержать присвоение почётного звания погибшему... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T08:04:00+03:00
В мире, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о распространении фишинговых ссылок в мессенджерах
МВД: мошенники рассылают фишинговые ссылки с призывами подписать петицию
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мошенники рассылают в мессенджерах сообщения с фишинговыми ссылками и призывами подписать петицию, поддержать присвоение почётного звания погибшему военнослужащему или поучаствовать в иной инициативе, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Один из актуальных способов фишинга - рассылка сообщений в мессенджерах с предложением подписать петицию или проголосовать по общественно значимому вопросу", - говорится в сообщении
В ведомстве отметили, что злоумышленники могут призывать поддержать присвоение почётного звания погибшему военнослужащему, выступить за снижение тарифов ЖКХ или поучаствовать в иной инициативе. После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельную страницу, где ему предлагают авторизоваться через мессенджер или портал "Госуслуг", что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунту.
"Рекомендуем к любым предложениям срочно "проголосовать" или "подписать петицию" через ссылку из чата относиться с осторожностью, а для размещения и поддержки общественных инициатив использовать официальные ресурсы (например, по ссылке)", - заключили в ведомстве.