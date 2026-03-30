01:59 30.03.2026
Почти 40 процентов россиян сортируют мусор
Почти 40% россиян сортируют отходы и еще более 20% собираются начать этим заниматься, показало исследование SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2026
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990794231_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_e9b2fc1777be3c04780b079bc5fe8910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСортировка мусора в Москве
Сортировка мусора в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Почти 40% россиян сортируют отходы и еще более 20% собираются начать этим заниматься, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
В 2022 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении 30 марта Международным днем за мир без отходов.
«
"К идее раздельного сбора мусора положительно относится большинство россиян (59%). Реально сортируют отходы 39%. Еще 23% планируют начать", - выяснили аналитики.
Как отмечается в исследовании, сортировкой мусора чаще всего занимаются россияне до 45 лет.
Чтобы сократить количество мусора в быту, жители страны чаще всего прибегают к использованию пластиковых контейнеров и повторному использованию пакетов (43% опрошенных). Также россияне покупают многоразовые сумки и бумажные пакеты (32%). При этом товары из биоразлагаемых материалов предпочитают приобретать 14% опрошенных.
«
"Судя по результатам опросов, столица выглядит более экологически ответственной", - отмечается в исследовании.
Так, доля сортирующих мусор в Москве на 4 процентных пункта выше, чем в среднем по России: 43% против 39%. Кроме того, москвичи чаще соблюдают рекомендации по утилизации (36% против 32% в РФ) и реже считают раздельный сбор исключительно государственной задачей (21% против 26%).
