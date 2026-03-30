МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Суточный рекорд тепла в Москве для 31 марта может обновиться во вторник, максимальная температура для этого дня составляет 17,2 градуса и была установлена в 2007 году, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 19 градусов, по области - до плюс 20 градусов, а суточный рекорд температуры для 30 марта в столице может обновиться.
"Максимум сегодняшнего дня в столице составил плюс 17,1 градуса, так что рекорд 2007 года, составляющий для сегодняшнего дня плюс 17,5 градусов, устоял. Следующий заход на рекорд попробует предпринять завтра - рекорд тепла для 31 марта составляет плюс 17,2 градуса и установлен в 2007 году - ожидаемая температура - плюс 16 - плюс 18 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале.
