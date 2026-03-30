В Москве усилили контроль за тоннелями в период весеннего половодья

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в период весеннего половодья, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В столице был реализован комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. Провели проверку насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводим в порядок после зимы смотровые и сточные колодцы водосточной сети, ведем очистку зумпфов от ила, грязи и песка", - отметил Бирюков.

Заммэра рассказал, что особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным переходам, находящимся в зоне возможных подтоплений.

"Ведется круглосуточный мониторинг этих объектов, контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных. Городские профильные службы в соответствии с утвержденным регламентом постоянно обмениваются оперативной информацией о прохождении половодья", - пояснил Бирюков.