В Москве усилили контроль за тоннелями в период весеннего половодья
В Москве усилили контроль за тоннелями в период весеннего половодья - РИА Новости, 30.03.2026
В Москве усилили контроль за тоннелями в период весеннего половодья
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в период весеннего половодья, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T20:49:00+03:00
2026-03-30T20:49:00+03:00
2026-03-30T20:49:00+03:00
https://ria.ru/20260330/moskva-2083853926.html
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Зарядье
В Москве усилили контроль за тоннелями в период весеннего половодья
В Москве усилили контроль за причалами и набережными период весеннего половодья
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в период весеннего половодья, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице был реализован комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. Провели проверку насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводим в порядок после зимы смотровые и сточные колодцы водосточной сети, ведем очистку зумпфов от ила, грязи и песка", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным переходам, находящимся в зоне возможных подтоплений.
"Ведется круглосуточный мониторинг этих объектов, контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных. Городские профильные службы в соответствии с утвержденным регламентом постоянно обмениваются оперативной информацией о прохождении половодья", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в местах возможных подтоплений организовано дежурство специальных бригад. К таким объектам относятся Филевская набережная в районе причала "Фили", Краснопресненская набережная рядом с причалом "Международная выставка" и близлежащий подземный пешеходный тоннель, Москворецкая набережная у причала "Зарядье" и одноименного подземного пешеходного тоннеля.