При возгорании катеров на Москве-реке пострадал один человек

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Один человек пострадал в результате пожара на северо-западе столицы, где на берегу Москвы-реки загорелось три катера, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что на берегу Москвы-реки на северо-западе столицы горят три катера. Площадь пожара составляет 30 квадратных метров, к тушению привлечено 26 человек и 6 единиц техники.

"По уточненной информации, в результате пожара (на северо-западе Москвы - ред.) пострадал один человек", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.