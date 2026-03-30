На месте происшествия, где курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре семилетнего мальчика на улице Пришвина в Москве. 30 марта 2026

В Москве курьер на электровелосипеде сбил семилетнего мальчика

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре семилетнего мальчика на улице Пришвина в Москве, сообщает прокуратура столицы.

"На улице Пришвина 26-летний водитель электровелосипеда, двигаясь по тротуару, сбил малолетнего мальчика. Ребенок 2018 года рождения доставлен в медицинское учреждение", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max

Как следует из фото, опубликованного надзорным органом на платформе Max, электровелосипедом управлял курьер службы доставки еды, у него была соответствующая сумка.