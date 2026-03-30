Автолюбители в Москве могут переобуваться на летнюю резину, заявил Минтранс
2026-03-30T15:17:00+03:00
Минтранс: автолюбители в Москве могут переобуваться на летнюю резину
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Автомобилисты в Москве могут начать смену зимней резины на летнюю, поскольку среднесуточная температура воздуха в столице достигла необходимых для этого значений, сообщил Минтранс России.
"Водители в столице уже могут начать менять зимнюю резину на летнюю. Среднесуточная температура в Москве
достигла значений, при которых это безопасно. Однако важно учитывать погодные условия в своем регионе и не спешить, если сохраняется риск ночных заморозков", - говорится в канале министерства в Мах.
В Минтрансе добавили, что местные власти могут устанавливать свои сроки замены шин, а узнать их можно в ГИБДД
. Так, март является подходящим для этого месяца для Южных регионов
страны, апрель - для Центральной России, а май - для Сибири, Урала
и Дальнего Востока
.
"Рекомендуется менять резину, когда среднесуточная температура держится на уровне +5-+7 градусов Цельсия в течение 5-7 дней. Важно дождаться устойчивого тепла без ночных заморозков", - отметили в ведомстве.
При этом использовать зимние шины летом опасно из-за риска ДТП, поясняют в Минтрансе. С ними тормозной путь и расход топлива увеличиваются, а сцепление с дорогой и управляемость ухудшаются, а сами шины изнашиваются быстрее.
Минтранс рекомендует перед установкой летних шин с прошлого сезона проверить глубину их протектора, которая должна составлять не менее 1,6 миллиметра, а также наличие микротрещин, порезов или "грыж".