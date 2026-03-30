Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 30.03.2026 (обновлено: 15:54 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/moskva-2083762503.html
Автолюбители в Москве могут переобуваться на летнюю резину, заявил Минтранс
Автолюбители в Москве могут переобуваться на летнюю резину, заявил Минтранс
Автомобилисты в Москве могут начать смену зимней резины на летнюю, поскольку среднесуточная температура воздуха в столице достигла необходимых для этого... РИА Новости, 30.03.2026
москва
россия
южный регион (мальдивы)
гибдд мвд рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785282592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_014fce4a20fd2a6bae7ffd1e59813cfb.jpg
https://ria.ru/20260326/rezina-2082957687.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785282592_216:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_97540827f8f533b1f5cb8aeb2d4243fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Автолюбители в Москве могут переобуваться на летнюю резину, заявил Минтранс

Минтранс: автолюбители в Москве могут переобуваться на летнюю резину

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Москворецкой набережной в Москве
Автомобильное движение на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Автомобилисты в Москве могут начать смену зимней резины на летнюю, поскольку среднесуточная температура воздуха в столице достигла необходимых для этого значений, сообщил Минтранс России.
"Водители в столице уже могут начать менять зимнюю резину на летнюю. Среднесуточная температура в Москве достигла значений, при которых это безопасно. Однако важно учитывать погодные условия в своем регионе и не спешить, если сохраняется риск ночных заморозков", - говорится в канале министерства в Мах.
В Минтрансе добавили, что местные власти могут устанавливать свои сроки замены шин, а узнать их можно в ГИБДД. Так, март является подходящим для этого месяца для Южных регионов страны, апрель - для Центральной России, а май - для Сибири, Урала и Дальнего Востока.
"Рекомендуется менять резину, когда среднесуточная температура держится на уровне +5-+7 градусов Цельсия в течение 5-7 дней. Важно дождаться устойчивого тепла без ночных заморозков", - отметили в ведомстве.
При этом использовать зимние шины летом опасно из-за риска ДТП, поясняют в Минтрансе. С ними тормозной путь и расход топлива увеличиваются, а сцепление с дорогой и управляемость ухудшаются, а сами шины изнашиваются быстрее.
Минтранс рекомендует перед установкой летних шин с прошлого сезона проверить глубину их протектора, которая должна составлять не менее 1,6 миллиметра, а также наличие микротрещин, порезов или "грыж".
Работник меняет резину на колесе - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Водителям объяснили ситуацию со штрафами за резину не по сезону
26 марта, 03:15
 
МоскваРоссияЮжный регион (Мальдивы)ГИБДД МВД РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала