В Москве задержали курьера, обманувшего пенсионерку на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 30.03.2026
12:01 30.03.2026 (обновлено: 12:12 30.03.2026)
В Москве задержали курьера, обманувшего пенсионерку на 25 миллионов рублей
В Москве задержали курьера, обманувшего пенсионерку на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 30.03.2026
В Москве задержали курьера, обманувшего пенсионерку на 25 миллионов рублей
Мошенники обманули пенсионерку на 25 миллионов рублей в Москве, однако полицейские задержали курьера и изъяли у него деньги, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T12:01:00+03:00
2026-03-30T12:12:00+03:00
россия
москва
происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
В Москве задержали курьера, обманувшего пенсионерку на 25 миллионов рублей

Полиция вернула пенсионерке 25 млн рублей, задержав курьера аферистов в Москве

© Ирина Волк/MAX
Задержанный по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Ирина Волк/MAX
Задержанный по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мошенники обманули пенсионерку на 25 миллионов рублей в Москве, однако полицейские задержали курьера и изъяли у него деньги, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Благодаря бдительности моих коллег из управления уголовного розыска ГУМВД России по г. Москве удалось предотвратить передачу аферистам 25 млн рублей, принадлежащих пенсионерке. По подозрению в пособничестве телефонным мошенникам задержан житель г. Сургута", - написала она в своем канале на платформе Max.
Подозреваемый в мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Москве мошенники обманули девушку на 106 миллионов рублей
17 марта, 12:12
Волк отметила, что 81-летней москвичке несколько раз звонили неизвестные под видом работников правоохранительного ведомства и под вымышленными предлогами убедили женщину обналичить накопления и передать их якобы сотруднику государственной службы. Женщина передала приехавшему мужчине 25 миллионов рублей.
"В результате отработки оперативной информации полицейские задержали злоумышленника в Оружейном переулке столицы. Средства изъяты в полном объеме", - отметила она.
Как заявил задержанный на видео, опубликованном в канале Волк, он сам был обманут мошенниками, однако знал, что едет лишать сбережений пенсионерку. Вину мужчина признал.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет. Фигурант заключен под стражу.
Полицейские устанавливают все эпизоды и всех соучастников противоправной деятельности.
Драгоценности, которые студентка из Москвы передала мошенникам - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Студентку из Москвы обманули на 150 миллионов рублей
15 декабря 2025, 09:27
 
ПроисшествияРоссияМоскваИрина Волк
 
 
