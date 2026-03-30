В Москве задержали курьера, обманувшего пенсионерку на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 30.03.2026
Мошенники обманули пенсионерку на 25 миллионов рублей в Москве, однако полицейские задержали курьера и изъяли у него деньги, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 30.03.2026
https://ria.ru/20260317/moskva-2081190736.html
https://ria.ru/20251215/moshenniki-2062047071.html
Полиция вернула пенсионерке 25 млн рублей, задержав курьера аферистов в Москве
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мошенники обманули пенсионерку на 25 миллионов рублей в Москве, однако полицейские задержали курьера и изъяли у него деньги, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Благодаря бдительности моих коллег из управления уголовного розыска ГУМВД России по г. Москве
удалось предотвратить передачу аферистам 25 млн рублей, принадлежащих пенсионерке. По подозрению в пособничестве телефонным мошенникам задержан житель г. Сургута", - написала она в своем канале на платформе Max
.
Волк
отметила, что 81-летней москвичке несколько раз звонили неизвестные под видом работников правоохранительного ведомства и под вымышленными предлогами убедили женщину обналичить накопления и передать их якобы сотруднику государственной службы. Женщина передала приехавшему мужчине 25 миллионов рублей.
"В результате отработки оперативной информации полицейские задержали злоумышленника в Оружейном переулке столицы. Средства изъяты в полном объеме", - отметила она.
Как заявил задержанный на видео, опубликованном в канале Волк, он сам был обманут мошенниками, однако знал, что едет лишать сбережений пенсионерку. Вину мужчина признал.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
(Мошенничество). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет. Фигурант заключен под стражу.
Полицейские устанавливают все эпизоды и всех соучастников противоправной деятельности.