Теплоснабжение в Москве работает на минимальном уровне

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения функционирует на минимально возможных параметрах из-за установившейся теплой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с установившимися средними круглосуточными температурами воздуха система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это минимально необходимые значения, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал Бирюков

Заммэра пояснил, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления.

"Периодически происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - добавил он.