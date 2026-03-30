https://ria.ru/20260330/moskva-2083686098.html
Теплоснабжение в Москве работает на минимальном уровне
Столичная система теплоснабжения функционирует на минимально возможных параметрах из-за установившейся теплой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T09:46:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
моэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40894/59/408945946_0:160:3014:1855_1920x0_80_0_0_96a273fe1dd0ca3c514bb1f4e1e9f536.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40894/59/408945946_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48ce49a62bbbd4500c1cd6f35aca04d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Москве теплоснабжение работает на минимальном уровне из-за теплой погоды
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения функционирует на минимально возможных параметрах из-за установившейся теплой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с установившимися средними круглосуточными температурами воздуха система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это минимально необходимые значения, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал Бирюков
Заммэра пояснил, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления.
"Периодически происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - добавил он.
Он напомнил, что корректировка работы отопительной системы производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК
" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.