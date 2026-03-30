Март в Москве начал опережать рекордный температурный режим 2007 года
2026-03-30T08:10:00+03:00
Среднесуточная температура с начала марта в Москве составила +11,7 градуса
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Март в Москве со средней месячной температурой плюс 4,5 градуса начал опережать рекордный режим 2007 года, средняя суточная температура с начала месяца составила плюс 11,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Среднесуточная температура воздуха в столице составила плюс 11,7 градуса, что соответствует климатической норме 5-6 мая, а по средней месячной температуре, которая достигла отметки в плюс 4,5 градуса, март 2026 года начал опережать температурный график самого теплого марта в метеорологической истории - марта 2007 года", - рассказал Леус.
Синоптик подчеркнул, что, учитывая очень теплые прогнозы на оставшиеся дни месяца, март в столице может сохранить позицию самого теплого в истории.