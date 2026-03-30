В России начался сезон цветения

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сезон цветения стартовал в России, в Москве уже зацвели ольха и орешник, рассказала пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая.

"Стартовал сезон цветения, а значит, и сезон поллиноза, от которого страдает около 30% населения Земли", - рассказала Коповая.

"Продолжительность пыления этих деревьев составляет около 20-25 пяти дней, и к середине апреля их концентрация в воздухе обычно идет на спад, уступая место следующему, более мощному этапу аллергического сезона", - заключила Коповая.