Москва запустила курс очных интенсивов для субъектов МСП

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В столице стартовали курсы очных интенсивов, предназначенные для представителей малого и среднего бизнеса, на занятиях предприниматели смогут узнать об инструментах повышения производительности труда, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Как отметила заммэра, МСП является ключевым сектором московской экономики. Данный сегмент бизнеса обеспечивает примерно 30% ВРП и объединяет около 40% занятых.
"При этом производительность труда в МСП на 25% ниже, чем в крупных компаниях, что указывает на значительный потенциал роста. Для этого город последовательно создает условия, позволяющие предпринимателям осваивать современные управленческие подходы для повышения эффективности. Мы запустили серию очных интенсивов, в ходе которых участники вместе с экспертами разбирают реальные процессы, тестируют решения и глубже осваивают инструменты бережливых технологий", – уточнила Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы.
Также она подчеркнула, что с помощью практико-ориентированного формата обучения у предпринимателей есть возможность сразу применять полученные знания на практике.
Первый очный интенсив "Формула успеха: инструменты эффективного бизнеса" организован АНО "Мосстратегия" и Сбером. На семинаре спикеры рассказали предпринимателям об инструментах диагностики бизнес-процессов. Также участники смогли узнать про методики решения операционных задач, а еще о планировании процесса создания продукта.
Кроме того, на первом интенсиве был предусмотрен специальный раздел, на котором шла речь о цифровых решениях, автоматизации, роботизации и применении аналитических инструментов. Представителям МСП рассказали о возможностях цифровых систем мониторинга производительности, комплексных платформах для автоматизации процессов, системах управления складом на базе машинного зрения и роботизированных комплексов для демонтажа. Еще бизнесменам дали индивидуальные рекомендации по внедрению решений в деятельность своего дела. Также на интенсиве шла речь о мерах государственной поддержки (гранты, льготные кредиты, субсидии, содействие в найме и аренде помещений и так далее).
Спикеры еще рассказали об успешных инструментах компаний-участников федпроекта "Производительность труда". Первый интенсив вызвал интерес и представителей МСП. Теперь эти мероприятия будут проводить раз в три месяца.
В столице разработаны бесплатные программы для этого сегмента бизнеса, которые обучают внедрению бережливых технологий и повышению эффективности. Так, совместно с ГБУ "Малый бизнес Москвы" для предпринимателей запущены два дистанционных курса: "Свое дело: новый уровень" и "Свое дело: новый уровень ПРО". Первый направлен на изучение основ бережливого подхода, второй – на практическое внедрение изменений в бизнесе и отработку решений на реальных инструментах.
Три года назад началась системная работа по повышению эффективности столичных компаний за счет бюджета Москвы в рамках национального проекта "Производительность труда" (сегодня – федеральный проект в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика").
Как отметил столичный градоначальник Сергей Собянин, участниками проекта стали 535 столичных предприятий. Заявки на участие принимаются на сайте АНО "Мосстратегия".
Ранее Багреева сообщала, что за время реализации проекта "Производительность труда", который действует в Москве с 2022 года, его участниками стали 344 субъекта малого и среднего бизнеса из различных отраслей экономики, их доля в общем количестве участников составила 60%.