Москва запустила курс очных интенсивов для субъектов МСП

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В столице стартовали курсы очных интенсивов, предназначенные для представителей малого и среднего бизнеса, на занятиях предприниматели смогут узнать об инструментах повышения производительности труда, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Как отметила заммэра, МСП является ключевым сектором московской экономики. Данный сегмент бизнеса обеспечивает примерно 30% ВРП и объединяет около 40% занятых.

"При этом производительность труда в МСП на 25% ниже, чем в крупных компаниях, что указывает на значительный потенциал роста. Для этого город последовательно создает условия, позволяющие предпринимателям осваивать современные управленческие подходы для повышения эффективности. Мы запустили серию очных интенсивов, в ходе которых участники вместе с экспертами разбирают реальные процессы, тестируют решения и глубже осваивают инструменты бережливых технологий", – уточнила Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы.

Также она подчеркнула, что с помощью практико-ориентированного формата обучения у предпринимателей есть возможность сразу применять полученные знания на практике.

Первый очный интенсив "Формула успеха: инструменты эффективного бизнеса" организован АНО "Мосстратегия" и Сбером. На семинаре спикеры рассказали предпринимателям об инструментах диагностики бизнес-процессов. Также участники смогли узнать про методики решения операционных задач, а еще о планировании процесса создания продукта.

Кроме того, на первом интенсиве был предусмотрен специальный раздел, на котором шла речь о цифровых решениях, автоматизации, роботизации и применении аналитических инструментов. Представителям МСП рассказали о возможностях цифровых систем мониторинга производительности, комплексных платформах для автоматизации процессов, системах управления складом на базе машинного зрения и роботизированных комплексов для демонтажа. Еще бизнесменам дали индивидуальные рекомендации по внедрению решений в деятельность своего дела. Также на интенсиве шла речь о мерах государственной поддержки (гранты, льготные кредиты, субсидии, содействие в найме и аренде помещений и так далее).

Спикеры еще рассказали об успешных инструментах компаний-участников федпроекта "Производительность труда". Первый интенсив вызвал интерес и представителей МСП. Теперь эти мероприятия будут проводить раз в три месяца.

В столице разработаны бесплатные программы для этого сегмента бизнеса, которые обучают внедрению бережливых технологий и повышению эффективности. Так, совместно с ГБУ "Малый бизнес Москвы" для предпринимателей запущены два дистанционных курса: "Свое дело: новый уровень" и "Свое дело: новый уровень ПРО". Первый направлен на изучение основ бережливого подхода, второй – на практическое внедрение изменений в бизнесе и отработку решений на реальных инструментах.

Три года назад началась системная работа по повышению эффективности столичных компаний за счет бюджета Москвы в рамках национального проекта "Производительность труда" (сегодня – федеральный проект в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика").

Как отметил столичный градоначальник Сергей Собянин, участниками проекта стали 535 столичных предприятий. Заявки на участие принимаются на сайте АНО "Мосстратегия".