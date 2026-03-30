Рейтинг@Mail.ru
Военные рассказали, как российские морпехи пользовались провизией ВСУ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:41 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/morpehi-2083662075.html
Военные рассказали, как российские морпехи пользовались провизией ВСУ
Военные рассказали, как российские морпехи пользовались провизией ВСУ - РИА Новости, 30.03.2026
Военные рассказали, как российские морпехи пользовались провизией ВСУ
Российские морпехи неделю находились на захваченной позиции и через пленных пользовались снабжением ВСУ, доставляемом на американской боевой бронированной... РИА Новости, 30.03.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg
https://ria.ru/20260313/spetsoperatsiya-2080387763.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Военные рассказали, как российские морпехи пользовались провизией ВСУ

РИА Новости: морпехи ВС РФ через пленных пользовались снабжением ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Российские морпехи неделю находились на захваченной позиции и через пленных пользовались снабжением ВСУ, доставляемом на американской боевой бронированной машине (ББМ) MaxxPro, рассказал РИА Новости командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Кейбер".
Группа российских морпехов захватила блиндаж в тылу противника и взяла находившихся там украинских солдат в плен. По приказу командования бойцы оставались на позиции продолжительное время.
"Просидели дня четыре, продукты и вода заканчиваются. Пришли к тому, что мы пленным говорим: "Выходите по рации, скажите, что у вас закончилось продовольствие". Они вышли, им в ответ: "Ждите подвоз", - рассказал собеседник агентства.
Снабжение противник оставлял на дороге у лесного массива, расположенного в километре от захваченного блиндажа.
"Приехал машина MaxxPro, выгрузила продовольствие. Я отправил одного пленного и нашего бойца - он переоделся в украинскую форму, а броня и автомат - наши", - уточнил "Кейбер".
Морпех и пленный украинский солдат отправились за посылкой и спокойно прошли километр по открытой местности, забрали два рюкзака и пакет провизии.
"Вот мы жили в украинском блиндаже, получается, и кушали их еду", - подытожил "Кейбер".
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала