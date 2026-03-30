Военные рассказали, как российские морпехи пользовались провизией ВСУ
Военные рассказали, как российские морпехи пользовались провизией ВСУ - РИА Новости, 30.03.2026
Военные рассказали, как российские морпехи пользовались провизией ВСУ
Российские морпехи неделю находились на захваченной позиции и через пленных пользовались снабжением ВСУ, доставляемом на американской боевой бронированной... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T04:41:00+03:00
2026-03-30T04:41:00+03:00
2026-03-30T04:41:00+03:00
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Военные рассказали, как российские морпехи пользовались провизией ВСУ
РИА Новости: морпехи ВС РФ через пленных пользовались снабжением ВСУ
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Российские морпехи неделю находились на захваченной позиции и через пленных пользовались снабжением ВСУ, доставляемом на американской боевой бронированной машине (ББМ) MaxxPro, рассказал РИА Новости командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Кейбер".
Группа российских морпехов захватила блиндаж в тылу противника и взяла находившихся там украинских солдат в плен. По приказу командования бойцы оставались на позиции продолжительное время.
"Просидели дня четыре, продукты и вода заканчиваются. Пришли к тому, что мы пленным говорим: "Выходите по рации, скажите, что у вас закончилось продовольствие". Они вышли, им в ответ: "Ждите подвоз", - рассказал собеседник агентства.
Снабжение противник оставлял на дороге у лесного массива, расположенного в километре от захваченного блиндажа.
"Приехал машина MaxxPro, выгрузила продовольствие. Я отправил одного пленного и нашего бойца - он переоделся в украинскую форму, а броня и автомат - наши", - уточнил "Кейбер".
Морпех и пленный украинский солдат отправились за посылкой и спокойно прошли километр по открытой местности, забрали два рюкзака и пакет провизии.
"Вот мы жили в украинском блиндаже, получается, и кушали их еду", - подытожил "Кейбер".