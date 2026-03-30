Российские военные рассказали о перехвате радиообмена ВСУ
Действующая в ближнем тылу противника группа российских морпехов захватила в плен украинских боевиков и неделю прослушивала вражеский радиообмен, окопавшись в... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T02:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20260329/morpeh-2083567524.html
https://ria.ru/20260329/vsu-2083570276.html
РИА Новости: ВС РФ перехватили вражеский радиообмен, взяв в плен боевиков ВСУ
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Действующая в ближнем тылу противника группа российских морпехов захватила в плен украинских боевиков и неделю прослушивала вражеский радиообмен, окопавшись в блиндаже противника, рассказал РИА Новости командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Кейбер".

"Они (боевики ВСУ - ред.) приехали и начали употреблять алкоголь прямо на позиции. Один вышел в туалет, а тут мы! Сразу в блиндаж начали настреливать, гранаты закидывать. Они - в ответ", - сообщил РИА Новости комвзвода.
По его словам, когда боеприпасы у противника закончились, они решили сдаться в плен.

"Оружие выкинули, гранаты, после этого вышли. Мы их положили, досмотрели, все проверили. Я им сразу говорю: "Ребята, давайте без шуток. Если хотите в плену быть нормально, то работаем все вместе. Мы вам говорим - вы делаете", - добавил "Кейбер".
После этого командование приказало морпехам оставаться на позиции и прослушивать рацию противника - пленные регулярно докладывали украинским военным, что у них все в порядке, а морпехи передавали командирам данные обо всех перемещениях противника, рассказал собеседник агентства.

"И вот: (слышим по рации - ред.) "Ребята пошли потудова (туда - ред.)". Мы сразу передаем команду: "С левого фланга, такая-то лесополоса, двигается пехота к вам. И наши ребята сразу туда начинают накатывать", - отметил "Кейбер".