Молдавия засекретила договор о купле-продаже газа, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Власти Молдавии засекретили договор о купле-продаже газа, министр энергетики Дорин Жунгиету признался, что даже он его не видел, сообщил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.

"Я лично спросил министра: "Видел ли он в оригинале договор о купле-продажи газа?" От эмоций или просто искренне он сказал официально: он, министр энергетики, не видел договора о купле-продаже газа", - рассказал Тарлев.

Политик подчеркнул, что с уходом нынешней власти придется очень много поработать прокуратуре и другим органам. "Мы, депутаты, в парламенте говорим о проблемах, а чем занимается прокуратура в этом направлении? Почему она не принимает меры сегодня?" - задался он вопросом.