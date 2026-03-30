Молдавия засекретила договор о купле-продаже газа, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Власти Молдавии засекретили договор о купле-продаже газа, министр энергетики Дорин Жунгиету признался, что даже он его не видел, сообщил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
"Я лично спросил министра: "Видел ли он в оригинале договор о купле-продажи газа?" От эмоций или просто искренне он сказал официально: он, министр энергетики, не видел договора о купле-продаже газа", - рассказал Тарлев.
По его словам, договор о купле-продаже газа публичный, он должен быть открытым. "А они взяли засекретили от населения и даже от министра энергетики?!" - отметил Тарлев.
Политик подчеркнул, что с уходом нынешней власти придется очень много поработать прокуратуре и другим органам. "Мы, депутаты, в парламенте говорим о проблемах, а чем занимается прокуратура в этом направлении? Почему она не принимает меры сегодня?" - задался он вопросом.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.