В Молдавии признались, что переплачивают за газ из-за отказа от "Газпрома"
01:05 30.03.2026 (обновлено: 01:11 30.03.2026)
В Молдавии признались, что переплачивают за газ из-за отказа от "Газпрома"
В Молдавии признались, что переплачивают за газ из-за отказа от "Газпрома"

Тарлев: Молдавия переплачивает за газ из-за отказа от работы с «Газпромом»

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Молдавия переплачивает за газ из-за отказа от работы с "Газпромом", заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Экс-премьер Молдавии Тарлев назвал ошибкой разрыв с Россией
25 марта, 01:07
"Плачутся в Молдове, что мы покупаем самый дорогой газ в регионе. И такого в истории Молдовы не было. До их прихода (нынешних властей в 2021 году – ред.) цена на газ у нас была 4 лея (0,23 цента – ред.) за метр кубический. А после их прихода стало почти 30 леев (1,72 доллара)", - сказал Тарлев.
Политик считает, что энергетическая безопасность в Молдавии в целом сегодня не обеспечена. "И она очень хрупкая и нестабильная, отключение электроэнергии непонятно по какой причине, и никто не был наказан и не было принято никаких мер", - отметил он.
По его словам, оппозиция в Молдавии пытается улучшить ситуацию, быть полезной. "Но они (власти – ред.) пока, скажем, не хотят прислушиваться к нормальным мнениям и считают, что они самые умные. Мы не против, но нет результатов, есть проблемы. Поэтому будем бороться и дальше", - подчеркнул он.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Молдавия восстановит уважительные отношения с Россией, считает Тарлев
22 января, 19:36
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
Массовый сбой произошел в электросети Молдавии 31 января, из-за него 70% населения осталось без электроэнергии. Премьер Александр Мунтяну 4 февраля предупредил, что подобная ситуация может повториться. Авария 31 января стала одной из наиболее масштабных за последние годы для объединенной энергосистемы Украины и Молдавии: резкое падение напряжения и частоты привело к отключениям электроэнергии на значительной территории обеих стран, а также к вынужденному выводу из работы или разгрузке отдельных энергоблоков на украинских электростанциях.
Присоединение Молдавии к Румынии находится в повестке, заявил посол
Вчера, 06:58
 
