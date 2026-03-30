В Молдавии признались, что переплачивают за газ из-за отказа от "Газпрома"

КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Молдавия переплачивает за газ из-за отказа от работы с "Газпромом", заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу , а также нежелания Кишинева выплачивать долг " Газпрому Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

« "Плачутся в Молдове, что мы покупаем самый дорогой газ в регионе. И такого в истории Молдовы не было. До их прихода (нынешних властей в 2021 году – ред.) цена на газ у нас была 4 лея (0,23 цента – ред.) за метр кубический. А после их прихода стало почти 30 леев (1,72 доллара)", - сказал Тарлев.

Политик считает, что энергетическая безопасность в Молдавии в целом сегодня не обеспечена. "И она очень хрупкая и нестабильная, отключение электроэнергии непонятно по какой причине, и никто не был наказан и не было принято никаких мер", - отметил он.

По его словам, оппозиция в Молдавии пытается улучшить ситуацию, быть полезной. "Но они (власти – ред.) пока, скажем, не хотят прислушиваться к нормальным мнениям и считают, что они самые умные. Мы не против, но нет результатов, есть проблемы. Поэтому будем бороться и дальше", - подчеркнул он.

В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.