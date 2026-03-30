Функционера партии "АдГ" внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Функционер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), один из самых популярных немецких политиков Ноа Кригер внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Персональные данные политика были опубликованы на сайте в пятницу вечером. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке России. Поводом для внесения в базу стало чеченское происхождение Кригера и его членство в АдГ.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
