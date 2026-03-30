Запад готов на все, чтобы сохранить гегемонию, заявил МИД

ТЕРМЕЗ (Узбекистан), 30 мар - РИА Новости. Запад готов на любые шаги, чтобы сохранить статус гегемона, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он подчеркнул, что военные авантюры президента США Дональда Трампа являются попытками, опираясь на право сильного, сохранить свое господствующее положение в мире в духе колониальных империй прошлого, не допустить трансформации мировой хозяйственной системы.