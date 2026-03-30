Запад готов на все, чтобы сохранить гегемонию, заявил МИД

ТЕРМЕЗ (Узбекистан), 30 мар - РИА Новости. Запад готов на любые шаги, чтобы сохранить статус гегемона, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
В Термезе в понедельник открылась двухдневная конференция Валдайского клуба "Россия - Узбекистан: стратегическое партнерство на евразийском пространстве", организуемая в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана. В конференции принимают участие более 30 ведущих экспертов двух стран.
"И мы видим, что Запад готов идти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, вплоть до вооружённых интервенций и изъятия суверенных золотовалютных активов у стран, которые проводят самостоятельную, независимую, суверенную внешнюю и внутреннюю политику", - сказал Галузин на открытии конференции.
Он подчеркнул, что военные авантюры президента США Дональда Трампа являются попытками, опираясь на право сильного, сохранить свое господствующее положение в мире в духе колониальных империй прошлого, не допустить трансформации мировой хозяйственной системы.
Замглавы МИД РФ отметил, что процессы трансформации международных отношений особенно заметны "в нашем геополитическом ареале, в большой Евразии, которую можно назвать материальным фундаментом многополярного мира".