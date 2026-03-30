Главы МИД России и семи арабских государств обсудят ситуацию в регионе

ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Главы МИД России, шести аравийских монархий и Иордании проведут в понедельник видеоконференцию для обсуждения событий в регионе и их влияния на мир, сообщил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Мухаммед аль-Будайви.
"В понедельник, 30 марта, состоится совместная министерская встреча ССАГПЗ-Россия-Иордания в формате видеоконференции", - сказал аль-Будайви в социальной сети Х.
По словам генерального секретаря, во встрече примут участие министры иностранных дел стран в составе совета и Иордании, а также глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.
"На встрече будут обсуждаться последствия иранских атак на государства совета сотрудничества и Иорданию, а также серьезные события в регионе и их негативное влияние на весь мир", - уточнил аль-Будайви.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.