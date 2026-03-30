16:51 30.03.2026 (обновлено: 17:30 30.03.2026)
Мерц предупредил о последствиях конфликта вокруг Ирана для ФРГ
Мерц: конфликт вокруг Ирана может ударить по ФРГ так же сильно, как пандемия

© REUTERS / Lisi NiesnerКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в Берлине. 30 марта 2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в Берлине. 30 марта 2026
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если конфликт вокруг Ирана перерастёт в масштабную региональную войну, это может иметь еще более серьезные экономические последствия для Германии и Европы, как в период пандемии COVID-19 или в начале украинского кризиса.
"Эта война затрагивает всех нас. Она прочно вошла в нашу повседневную жизнь. Уже несколько недель цены на бензин и энергоресурсы в немецких домохозяйствах и компаниях продолжают расти... Если этот конфликт перерастёт в масштабную региональную войну, он может ещё сильнее ударить по Германии и Европе, так же, как в период пандемии COVID-19 или в начале украинского кризиса", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в Берлине.
Американский танк Abrams M1A2 SEP v.3 - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В США удивились масштабу ответных ударов Ирана, пишут СМИ
Вчера, 16:47
Канцлер также отметил необходимость усилить полицейскую охрану синагог и еврейских общин.
По его словам, конфликт на Ближнем Востоке должен разрешиться как можно скорее.
"И если все необходимые условия будут соблюдены, Германия, безусловно, готова внести свой вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе. Мы уже подготовили для этого ряд предложений", - сказал канцлер.
Он подчеркнул, что необходимо действовать в рамках международной контактной группы, чтобы обеспечить максимально эффективную координацию между государствами, готовыми оказать помощь.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по объектам на иранской территории. Иран наносит ответные удары по объектам США в регионе Персидского залива, а также по целям в Израиле.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
"Выходит за рамки". В США ужаснулись последствиям атаки на Иран
Вчера, 15:13
 
