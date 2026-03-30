Мерц предупредил о последствиях конфликта вокруг Ирана для ФРГ

БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если конфликт вокруг Ирана перерастёт в масштабную региональную войну, это может иметь еще более серьезные экономические последствия для Германии и Европы, как в период пандемии COVID-19 или в начале украинского кризиса.