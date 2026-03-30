Мерц предупредил о последствиях конфликта вокруг Ирана для ФРГ

БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если конфликт вокруг Ирана перерастёт в масштабную региональную войну, это может иметь еще более серьезные экономические последствия для Германии и Европы, как в период пандемии COVID-19 или в начале украинского кризиса.
"Эта война затрагивает всех нас. Она прочно вошла в нашу повседневную жизнь. Уже несколько недель цены на бензин и энергоресурсы в немецких домохозяйствах и компаниях продолжают расти... Если этот конфликт перерастёт в масштабную региональную войну, он может ещё сильнее ударить по Германии и Европе, так же, как в период пандемии COVID-19 или в начале украинского кризиса", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в Берлине.
Канцлер также отметил необходимость усилить полицейскую охрану синагог и еврейских общин.
По его словам, конфликт на Ближнем Востоке должен разрешиться как можно скорее.
"И если все необходимые условия будут соблюдены, Германия, безусловно, готова внести свой вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе. Мы уже подготовили для этого ряд предложений", - сказал канцлер.
Он подчеркнул, что необходимо действовать в рамках международной контактной группы, чтобы обеспечить максимально эффективную координацию между государствами, готовыми оказать помощь.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по объектам на иранской территории. Иран наносит ответные удары по объектам США в регионе Персидского залива, а также по целям в Израиле.