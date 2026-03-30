Дым от пожара на северо-западе Москвы

На берегу Москвы-реки загорелись три катера

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар на северо-западе Москвы, на берегу Москвы-реки горят три катера, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на северо-западе Москвы ... По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на берегу Москвы-реки происходит загорание трех катеров", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что пожар происходит рядом с Авиационной улицей. Принимаются меры к тушению.