https://ria.ru/20260330/mart-2083688377.html
В Москве март стал самым теплым за всю метеорологическую историю города
Март 2026 года станет самым теплым в Москве за всю метеорологическую историю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T09:56:00+03:00
2026-03-30T10:26:00+03:00
общество, москва, евгений тишковец
Синоптик Тишковец: март станет самым теплым в Москве за всю историю наблюдений
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Март 2026 года станет самым теплым в Москве за всю метеорологическую историю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Март-2026 станет самым тёплым в Москве
за всю метеоисторию. За последние 30 лет "зимний" март становится "весенним", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что на 30 марта среднемесячная температура воздуха в Москве составляет плюс 4,5 градуса, тогда как рекордно теплый март 2007 года был со средним значением плюс 4,4 градуса. Превышение над нормой составляет плюс 5,5 градуса.
"Учитывая, что сегодня и завтра в столице сохранится майское тепло, нет уже никаких сомнений, что текущий месяц станет самым теплым за всю историю регулярных наблюдений", - добавил он.
Тишковец подчеркнул, что за последний 30-летний климатический цикл в 11 случаях март в Москве был, как и положено, четвертым зимним месяцем, а в 19 случаев (63%) – март стал весенним месяцем, когда средняя температура воздуха держалась выше нуля градусов.