В Москве март стал самым теплым за всю метеорологическую историю города

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Март 2026 года станет самым теплым в Москве за всю метеорологическую историю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Март-2026 станет самым тёплым в Москве за всю метеоисторию. За последние 30 лет "зимний" март становится "весенним", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что на 30 марта среднемесячная температура воздуха в Москве составляет плюс 4,5 градуса, тогда как рекордно теплый март 2007 года был со средним значением плюс 4,4 градуса. Превышение над нормой составляет плюс 5,5 градуса.

"Учитывая, что сегодня и завтра в столице сохранится майское тепло, нет уже никаких сомнений, что текущий месяц станет самым теплым за всю историю регулярных наблюдений", - добавил он.