Рейтинг@Mail.ru
В Москве март стал самым теплым за всю метеорологическую историю города - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 30.03.2026 (обновлено: 10:26 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/mart-2083688377.html
В Москве март стал самым теплым за всю метеорологическую историю города
Март 2026 года станет самым теплым в Москве за всю метеорологическую историю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T09:56:00+03:00
2026-03-30T10:26:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082022495_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_e8583841fcc8db547654f4e546ffb89b.jpg
https://ria.ru/20260330/moskva-2083673912.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082022495_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_813b128696d83fc145e6a910fb18be36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Москве март стал самым теплым за всю метеорологическую историю города

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрохожие на Патриарших прудах в Москве
Прохожие на Патриарших прудах в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Прохожие на Патриарших прудах в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Март 2026 года станет самым теплым в Москве за всю метеорологическую историю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Март-2026 станет самым тёплым в Москве за всю метеоисторию. За последние 30 лет "зимний" март становится "весенним", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что на 30 марта среднемесячная температура воздуха в Москве составляет плюс 4,5 градуса, тогда как рекордно теплый март 2007 года был со средним значением плюс 4,4 градуса. Превышение над нормой составляет плюс 5,5 градуса.
"Учитывая, что сегодня и завтра в столице сохранится майское тепло, нет уже никаких сомнений, что текущий месяц станет самым теплым за всю историю регулярных наблюдений", - добавил он.
Тишковец подчеркнул, что за последний 30-летний климатический цикл в 11 случаях март в Москве был, как и положено, четвертым зимним месяцем, а в 19 случаев (63%) – март стал весенним месяцем, когда средняя температура воздуха держалась выше нуля градусов.
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала