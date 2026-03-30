https://ria.ru/20260330/lyubimova-2083764355.html
Международный фестиваль "Интермузей. БРИКС+" пройдет в мае в Москве
музейные маршруты россии
москва
россия
ольга любимова
брикс
третьяковская галерея
музей москвы
интермузей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083767268_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_7e73bfe7e1544c7ae5853087cdafd9d8.jpg
https://ria.ru/20260326/nochmuzeev-2083068307.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083767268_102:0:1239:853_1920x0_80_0_0_063870f6b1e487edbb92474d6f614aa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Международный фестиваль "Интермузей. БРИКС+" пройдет с 20 по 23 мая в Москве, впервые к фестивалю присоединится ГМИИ имени Пушкина, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«
"Международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+" пройдет 20–23 мая в Москве. Мероприятия охватят сразу восемь площадок – все корпуса Третьяковской галереи, Дом культуры "ГЭС-2", Музей Москвы и Парк Горького. Впервые к ним присоединится ГМИИ им. Пушкина", - написала Любимова в своем канале на платформе Max.
Любимова отметила, что основные треки будут сосредоточены на работе с молодым поколением, применении передовых технологий в музейной практике и развитии актуальных форм коммуникации с современным посетителем. Так, тема фестиваля в 2026 году - "Музей - территория будущего".
«
"Современный музей как институт уверенно двигается к новым горизонтам, активно расширяя свои функции и свою миссию. Оставаясь главным хранителем наследия, музей усиливает собственную социальную роль, не только бережно сохраняя прошлое, но и активно моделируя будущее", - подчеркнула министр.
Глава ведомства добавила, что "Интермузей" выступает крупнейшей площадкой международного музейного диалога, где представлен опыт как российских музеев, так и зарубежных институций, в особенности ключевых партнеров фестиваля в этом году - коллег из стран БРИКС.