Международный фестиваль "Интермузей. БРИКС+" пройдет в мае в Москве
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
15:48 30.03.2026
Международный фестиваль "Интермузей. БРИКС+" пройдет в мае в Москве
Международный фестиваль "Интермузей. БРИКС+" пройдет в мае в Москве - РИА Новости, 30.03.2026
Международный фестиваль "Интермузей. БРИКС+" пройдет в мае в Москве
Международный фестиваль "Интермузей. БРИКС+" пройдет с 20 по 23 мая в Москве, впервые к фестивалю присоединится ГМИИ имени Пушкина, сообщила министр культуры РФ РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T15:48:00+03:00
2026-03-30T15:48:00+03:00
музейные маршруты россии
москва
россия
ольга любимова
брикс
третьяковская галерея
музей москвы
интермузей
москва
россия
москва, россия, ольга любимова, брикс, третьяковская галерея, музей москвы, интермузей, музеи, гмии (пушкинский музей)
Музейные маршруты России, Москва, Россия, Ольга Любимова, БРИКС, Третьяковская галерея, Музей Москвы, Интермузей, Музеи, ГМИИ (Пушкинский музей)

Международный фестиваль "Интермузей. БРИКС+" пройдет в мае в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой Интермузея
Ольга Любимова на фестивале Интермузей - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Международный фестиваль "Интермузей. БРИКС+" пройдет с 20 по 23 мая в Москве, впервые к фестивалю присоединится ГМИИ имени Пушкина, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+" пройдет 20–23 мая в Москве. Мероприятия охватят сразу восемь площадок – все корпуса Третьяковской галереи, Дом культуры "ГЭС-2", Музей Москвы и Парк Горького. Впервые к ним присоединится ГМИИ им. Пушкина", - написала Любимова в своем канале на платформе Max.

Любимова отметила, что основные треки будут сосредоточены на работе с молодым поколением, применении передовых технологий в музейной практике и развитии актуальных форм коммуникации с современным посетителем. Так, тема фестиваля в 2026 году - "Музей - территория будущего".
"Современный музей как институт уверенно двигается к новым горизонтам, активно расширяя свои функции и свою миссию. Оставаясь главным хранителем наследия, музей усиливает собственную социальную роль, не только бережно сохраняя прошлое, но и активно моделируя будущее", - подчеркнула министр.

Глава ведомства добавила, что "Интермузей" выступает крупнейшей площадкой международного музейного диалога, где представлен опыт как российских музеев, так и зарубежных институций, в особенности ключевых партнеров фестиваля в этом году - коллег из стран БРИКС.
Музейные маршруты РоссииМоскваРоссияОльга ЛюбимоваБРИКСТретьяковская галереяМузей МосквыИнтермузейМузеиГМИИ (Пушкинский музей)
 
 
