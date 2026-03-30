Международный фестиваль "Интермузей. БРИКС+" пройдет в мае в Москве

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Международный фестиваль "Интермузей. БРИКС+" пройдет с 20 по 23 мая в Москве, впервые к фестивалю присоединится ГМИИ имени Пушкина, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

« "Международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+" пройдет 20–23 мая в Москве. Мероприятия охватят сразу восемь площадок – все корпуса Третьяковской галереи, Дом культуры "ГЭС-2", Музей Москвы и Парк Горького. Впервые к ним присоединится ГМИИ им. Пушкина", - написала Любимова в своем канале на платформе Max.

Любимова отметила, что основные треки будут сосредоточены на работе с молодым поколением, применении передовых технологий в музейной практике и развитии актуальных форм коммуникации с современным посетителем. Так, тема фестиваля в 2026 году - "Музей - территория будущего".

« "Современный музей как институт уверенно двигается к новым горизонтам, активно расширяя свои функции и свою миссию. Оставаясь главным хранителем наследия, музей усиливает собственную социальную роль, не только бережно сохраняя прошлое, но и активно моделируя будущее", - подчеркнула министр.