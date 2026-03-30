Девушка в Луцке, спасая мужчину от ТЦК, вцепилась в автобус, но сорвалась

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Девушка в Луцке на западе Украины, спасая мужчину от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), вцепилась в их микроавтобус, но сорвалась и сильно ударилась головой об асфальт, сообщает в понедельник украинское издание "Время.ua".
"В Луцке сотрудники ТЦК догнали мужчину и силой затолкали его в микроавтобус. Девушка, которая была вместе с мужчиной, пыталась помешать военкомам. Она вцепилась в микроавтобус, однако тот начал ускоряться. Девушка упала на ходу, ударившись головой об асфальт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов регулярно вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых сотрудники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, не выходят на улицу.
Жена Зеленского пожаловалась, что они оба устали от власти
29 марта, 20:59