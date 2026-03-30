Российский танкер с гуманитарным грузом прибыл на Кубу

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский танкер с сотней тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу, сообщил Минтранс.
"Танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом <...> ожидает разгрузку в порту Матансас", — говорится в релизе.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, поставки сырья заблаговременно обсуждались с США. Москва считает помощь Гаване, оказавшейся в отчаянном положении, своим долгом, поэтому не может оставаться безучастной, добавил пресс-секретарь президента.
Куба переживает топливный кризис, обострившийся после указа Дональда Трампа от 29 января. Из-за этого на острове периодически отключают электроэнергию, время от времени там проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Вашингтон стремится задушить экономику страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Сегодня во время ответа на вопросы журналистов по Ирану Трамп пригрозил Кубе стать "следующей" уже через короткий промежуток времени, не уточнив подробностей.
