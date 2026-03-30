Иран сообщил о гибели командующего ВМС КСИР

ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Алиреза Тангсири погиб в ходе конфликта с США и Израилем, заявил КСИР.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тангсири был убит в ходе израильского удара.
"Вице-адмирал КСИР мученик Алиреза Тангсири… стал жертвой атаки агрессоров и погиб из-за тяжести полученных ранений", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.