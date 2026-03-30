Правительство одобрило проекты об обращении цифровых валют

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство в рамках плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики одобрило пакет законопроектов, регулирующих обращение цифровых валют.
"Устанавливаются требования к обращению цифровых валют в России и правила доступа к операциям для широкого круга инвесторов, в том числе неквалифицированных", — говорится в материалах на сайте Минфина.
Так, предлагается запретить проводить подобные сделки без регулируемых посредников. В то же время резиденты смогли бы приобретать цифровые валюты за границей, оплачивая с иностранных счетов, а также переводить их за рубеж в случае покупки через российских посредников. При этом обязательно нужно будет уведомлять ФНС о таких операциях.
Ожидается, что неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты, включенные в перечень ЦБ, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита — не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Для квалифицированных инвесторов ограничений по сумме нет.
Для цифровых депозитариев и операторов обмена предусматривается выдача лицензий на операции. Предполагается, что допуск к ним смогут получить существующие профессиональные участники рынка — биржи, брокеры, доверительные управляющие. При этом банки и брокеры должны будут нести ответственность за несоблюдение особых требований регулятора.
Кроме того, законопроекты предусматривают модернизацию оборота цифровых финансовых активов. Выпуск утилитарных и гибридных цифровых прав при этом разрешается в публичных сетях, а не только в закрытых, принадлежащих операторам информационных систем.