Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/kriptovalyuta-2083769059.html
Использование криптовалют станет проще и безопаснее, заявил Мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104729/28/1047292895_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_1fab5032f0c150839696f7e78a31c548.jpg
https://ria.ru/20251211/ogranichenija-2061286831.html
https://ria.ru/20260316/kriptovaljuty-2080951776.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104729/28/1047292895_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_ea9a1f5eca39eb6ba194617741f328dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Московская биржа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Использование криптовалют в России станет проще и безопаснее, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ.
«
"Сегодня также в повестке заседания правительства вопрос, который касается расширения возможностей граждан и предпринимателей", - сказал Мишустин.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ЦБ не планирует ограничивать выход граждан из криптоактивов
11 декабря 2025, 08:51
"Президент отмечал необходимость наращивания экономической динамики, охватывающей все регионы, развитие предложения товаров и услуг со стороны российского бизнеса, а также торговых связей с зарубежными партнерами, совершенствуя логистику, страхование, платежную инфраструктуру, формирование прозрачной конкурентной деловой среды, широкого внедрения инноваций, автономных систем и цифровых платформ", - добавил он.
Для достижения этих целей подготовлен соответственно ряд законодательных инициатив, которые как раз направлены на создание в стране собственной финансовой инфраструктуры для оборота цифровых валют, указал премьер.
«
"Граждане и бизнес теперь смогут покупать и продавать их на российских площадках и, соответственно, хранить в отечественных депозитариях. Благодаря таким мерам использование криптовалют станет проще и безопаснее, а предприятиям это поможет сократить расходы по внешнеторговым операциям", - добавил он.
Правительство России на заседании в понедельник планировало рассмотреть законопроекты, регулирующие обращение криптовалют в России. В повестке заседания были вопросы о проектах федеральных законов "О цифровой валюте и цифровых правах", "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".
Законопроекты направлены на установление комплексного регулирования отношений, возникающих при организации обращения и обращении цифровых валют, и цифровых прав в России.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
ФНС назвала сумму налогов, которую заплатят майнеры криптовалют за 2025 год
16 марта, 12:02
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинКриптовалюта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала