Использование криптовалют станет проще и безопаснее, заявил Мишустин

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Использование криптовалют в России станет проще и безопаснее, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ.

« "Сегодня также в повестке заседания правительства вопрос, который касается расширения возможностей граждан и предпринимателей", - сказал Мишустин

"Президент отмечал необходимость наращивания экономической динамики, охватывающей все регионы, развитие предложения товаров и услуг со стороны российского бизнеса, а также торговых связей с зарубежными партнерами, совершенствуя логистику, страхование, платежную инфраструктуру, формирование прозрачной конкурентной деловой среды, широкого внедрения инноваций, автономных систем и цифровых платформ", - добавил он.

Для достижения этих целей подготовлен соответственно ряд законодательных инициатив, которые как раз направлены на создание в стране собственной финансовой инфраструктуры для оборота цифровых валют, указал премьер.

« "Граждане и бизнес теперь смогут покупать и продавать их на российских площадках и, соответственно, хранить в отечественных депозитариях. Благодаря таким мерам использование криптовалют станет проще и безопаснее, а предприятиям это поможет сократить расходы по внешнеторговым операциям", - добавил он.

Правительство России на заседании в понедельник планировало рассмотреть законопроекты, регулирующие обращение криптовалют в России. В повестке заседания были вопросы о проектах федеральных законов "О цифровой валюте и цифровых правах", "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".