"Тело так и не нашли". Новый поворот в деле о пропаже подростка в Сибири

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Три года назад в убийстве 15-летней Натальи Матюхиной, пропавшей в 2010-м, обвинили двух полицейских. Однако Новосибирский областной суд счел доказательства недостаточными и отпустил подозреваемых на свободу. О том, почему это не устроило ни прокуратуру, ни защиту, — в материале РИА Новости.

Дискотека в клубе

"Разыскивается жительница Усть-Таркского района Наталья Матюхина", — эта ориентировка до сих пор остается на сайте областного управления СК России. Хотя в уголовном деле уже есть несколько осужденных, тело не нашли, поэтому поиски продолжаются. Как и судебные тяжбы.

Вечером 2 марта 2010-го Наталья отправилась на вечеринку в сельский клуб в Яркуле, а оттуда пошла к подружке. Домой не вернулась. Несмотря на многолетние усилия оперативников — никаких следов.

Лишь в 2023-м сотрудники СК России задержали бывшего оперативного дежурного ОВД по Усть-Таркскому району Максима Кудрявцева и экс-оперуполномоченного Евгения Бартоломея.

Обвинили их по статьям 105, часть вторая ("Убийство лица, находящего в беспомощном состоянии, группой лиц"), 286 ("Превышение должностных полномочий"), 126, часть вторая ("Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору"). Кудрявцева — еще и по второй части статьи 264 ("Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью").

По версии следствия, пьяный Кудрявцев за рулем "Волги" насмерть сбил школьницу, а Бартоломей, который тогда был на дежурстве, не сообщил о случившемся и не задержал коллегу. Вместо этого он скрыл факт аварии и помог спрятать тело. Вскоре оба уволились из органов внутренних дел.

Местная жительница дала показания: она видела, как пьяные полицейские катались по селу, сбили девочку, засунули ее в багажник и куда-то увезли. Подозреваемые все отрицали. Тем не менее их отправили в СИЗО. Чуть позже Кудрявцева по состоянию здоровья перевели под домашний арест.

Два майора

Следователи продолжали собирать доказательства, полагая, что покрывать полицейских могли их коллеги. Вскоре за решеткой оказались два майора: начальник уголовного розыска Усть-Таркского отдела МВД Алексей Бороздин и начальник участковых и отдела ПДН Александр Кунц.

По версии Следственного комитета, в 2013-м они везли в спецприемник жителя одного из сел Усть-Таркского района. По дороге тот обвинил Кунца в причастности к исчезновению школьницы. Полицейские жестоко избили задержанного и бросили в безлюдном месте. От полученных травм он скончался. После обнаружения тела Кунц попросил судмедэксперта подготовить заведомо ложный акт о причине смерти.

Полицейских обвинили в убийстве, превышении должностных полномочий и халатности. Минувшей зимой Новосибирский областной суд приговорил Кунца к 16 с половиной годам колонии строгого режима, Бороздину дали 15.

"Бороздин знал о месте нахождения тела пропавшей девочки в селе Еланка Усть-Таркского района и обстоятельствах ее смерти, но не сообщил этих сведений и не принял никаких мер к раскрытию преступления, являясь начальником уголовного розыска, — говорится в выводах суда. — В результате труп так и не нашли".

Срок давности

Параллельно судили и Кудрявцева с Бартоломеем. Однако на очередном заседании ключевой свидетель отказалась от прежних показаний, объяснив, что дала их под давлением силовиков и вообще была пьяна.

Прошлым летом Новосибирский областной суд оправдал Кудрявцева по статьям об убийстве, превышении должностных полномочий и похищении школьницы. Виновным его признали лишь в смертельной аварии и приговорили к трем годам колонии-поселения, однако освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Бартоломея также оправдали по эпизодам убийства и похищения, признали виновным в превышении должностных полномочий. От колонии-поселения (суд назначил ему два года) тоже освободили.

Затем последовали многочисленные обжалования приговора, последнее — в феврале в Верховном суде. Адвокат Кудрявцева Ирина Нохрина намерена добиваться его полного оправдания. Очередное заседание в Пятом апелляционном суде назначено на апрель. При этом Кудрявцев несколько месяцев назад скончался от тяжелого заболевания.