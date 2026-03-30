"Тело так и не нашли". Новый поворот в деле о пропаже подростка в Сибири - РИА Новости, 30.03.2026
08:00 30.03.2026 (обновлено: 08:02 30.03.2026)
"Тело так и не нашли". Новый поворот в деле о пропаже подростка в Сибири
"Тело так и не нашли". Новый поворот в деле о пропаже подростка в Сибири - РИА Новости, 30.03.2026
"Тело так и не нашли". Новый поворот в деле о пропаже подростка в Сибири
Три года назад в убийстве 15-летней Натальи Матюхиной, пропавшей в 2010-м, обвинили двух полицейских. Однако Новосибирский областной суд счел доказательства... РИА Новости, 30.03.2026
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирский областной суд
происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), новосибирский областной суд
Происшествия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ), Новосибирский областной суд

"Тело так и не нашли". Новый поворот в деле о пропаже подростка в Сибири

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКриминалистическое подразделение Следственного комитета России на месте происшествия
Криминалистическое подразделение Следственного комитета России на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Криминалистическое подразделение Следственного комитета России на месте происшествия
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Три года назад в убийстве 15-летней Натальи Матюхиной, пропавшей в 2010-м, обвинили двух полицейских. Однако Новосибирский областной суд счел доказательства недостаточными и отпустил подозреваемых на свободу. О том, почему это не устроило ни прокуратуру, ни защиту, — в материале РИА Новости.

Дискотека в клубе

"Разыскивается жительница Усть-Таркского района Наталья Матюхина", — эта ориентировка до сих пор остается на сайте областного управления СК России. Хотя в уголовном деле уже есть несколько осужденных, тело не нашли, поэтому поиски продолжаются. Как и судебные тяжбы.
Вечером 2 марта 2010-го Наталья отправилась на вечеринку в сельский клуб в Яркуле, а оттуда пошла к подружке. Домой не вернулась. Несмотря на многолетние усилия оперативников — никаких следов.
"Заманили к себе". Что не так в деле о жестоком убийстве девочки в Удмуртии
Лишь в 2023-м сотрудники СК России задержали бывшего оперативного дежурного ОВД по Усть-Таркскому району Максима Кудрявцева и экс-оперуполномоченного Евгения Бартоломея.
Обвинили их по статьям 105, часть вторая ("Убийство лица, находящего в беспомощном состоянии, группой лиц"), 286 ("Превышение должностных полномочий"), 126, часть вторая ("Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору"). Кудрявцева — еще и по второй части статьи 264 ("Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью").
По версии следствия, пьяный Кудрявцев за рулем "Волги" насмерть сбил школьницу, а Бартоломей, который тогда был на дежурстве, не сообщил о случившемся и не задержал коллегу. Вместо этого он скрыл факт аварии и помог спрятать тело. Вскоре оба уволились из органов внутренних дел.
Местная жительница дала показания: она видела, как пьяные полицейские катались по селу, сбили девочку, засунули ее в багажник и куда-то увезли. Подозреваемые все отрицали. Тем не менее их отправили в СИЗО. Чуть позже Кудрявцева по состоянию здоровья перевели под домашний арест.
© Фото : ВК/Новосибирский областной судМаксим Кудрявцев
Максим Кудрявцев - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Максим Кудрявцев

Два майора

Следователи продолжали собирать доказательства, полагая, что покрывать полицейских могли их коллеги. Вскоре за решеткой оказались два майора: начальник уголовного розыска Усть-Таркского отдела МВД Алексей Бороздин и начальник участковых и отдела ПДН Александр Кунц.
По версии Следственного комитета, в 2013-м они везли в спецприемник жителя одного из сел Усть-Таркского района. По дороге тот обвинил Кунца в причастности к исчезновению школьницы. Полицейские жестоко избили задержанного и бросили в безлюдном месте. От полученных травм он скончался. После обнаружения тела Кунц попросил судмедэксперта подготовить заведомо ложный акт о причине смерти.
© Фото : ВК/Новосибирский областной судАлексей Бороздин и Александр Кунц
Алексей Бороздин и Александр Кунц - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Алексей Бороздин и Александр Кунц
Полицейских обвинили в убийстве, превышении должностных полномочий и халатности. Минувшей зимой Новосибирский областной суд приговорил Кунца к 16 с половиной годам колонии строгого режима, Бороздину дали 15.
"Бороздин знал о месте нахождения тела пропавшей девочки в селе Еланка Усть-Таркского района и обстоятельствах ее смерти, но не сообщил этих сведений и не принял никаких мер к раскрытию преступления, являясь начальником уголовного розыска, — говорится в выводах суда. — В результате труп так и не нашли".

Срок давности

Параллельно судили и Кудрявцева с Бартоломеем. Однако на очередном заседании ключевой свидетель отказалась от прежних показаний, объяснив, что дала их под давлением силовиков и вообще была пьяна.
© Фото : ВК/Новосибирский областной судЕвгений Бартоломей
Евгений Бартоломей - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Евгений Бартоломей
Прошлым летом Новосибирский областной суд оправдал Кудрявцева по статьям об убийстве, превышении должностных полномочий и похищении школьницы. Виновным его признали лишь в смертельной аварии и приговорили к трем годам колонии-поселения, однако освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
Бартоломея также оправдали по эпизодам убийства и похищения, признали виновным в превышении должностных полномочий. От колонии-поселения (суд назначил ему два года) тоже освободили.
Затем последовали многочисленные обжалования приговора, последнее — в феврале в Верховном суде. Адвокат Кудрявцева Ирина Нохрина намерена добиваться его полного оправдания. Очередное заседание в Пятом апелляционном суде назначено на апрель. При этом Кудрявцев несколько месяцев назад скончался от тяжелого заболевания.
"Избавился от тела". Почему задавивший подростка мигрант избежал тюрьмы
В прокуратуре Новосибирской области РИА Новости сообщили, что также не согласны с решением суда и добиваются нового рассмотрения дела. Поиски Натальи, хотя формально расследование уголовного дела уже закончилось, продолжаются.
 
ПроисшествияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирский областной суд
 
 
