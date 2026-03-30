Последствия атаки ВСУ в одной из квартир в Краснодаре

В Краснодаре количество квартир, поврежденных при атаке БПЛА, выросло до 13

КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Комиссия в ходе поквартирного обхода уточнила наличие повреждений в 13 квартирах и одном коммерческом помещении в Краснодаре после падения БПЛА в ночь на 30 марта, сообщил глава города Евгений Наумов.

« "В Прикубанском внутригородском округе завершилось обследование многоэтажек после падения обломков вражеского БПЛА. В результате повреждения зафиксированы в трех домах - всего 13 квартир и одно коммерческое помещение", - написал Наумов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сотрудники Службы спасения выполнили демонтаж опасных конструкций и убрали осколки стёкол. Где было необходимо, затянули выбитые окна плёнкой. В квартире, которая пострадала больше всего, затянули весь балкон.

Жителям пострадавших квартир будет оказана помощь в их восстановлении, подчеркнул глава города.