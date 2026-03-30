В Краснодаре девять квартир получили повреждения после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 30 мар – РИА Новости. Комиссия в ходе поквартирного обхода зафиксировала повреждения девяти квартир в двух домах в Краснодаре после падения БПЛА в ночь на 30 марта, сообщил глава города Евгений Наумов.
"Совместно с представителями округа и управляющих компаний комиссия фиксирует все повреждения, оценивает ущерб. В настоящий момент установлены повреждения 9 квартир в двух соседних домах. В основном, выбиты стекла. В самой пострадавшей - частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления", - написал Наумов в своем Telegram-канале.
Глава города отметил, что еще ночью сотрудники муниципальной службы спасения убрали осколки стекол, разбитые окна затянули пленкой. Демонтаж опасных конструкций продолжается.
Ранее в краевом оперштабе сообщили о повреждениях нескольких квартир в Прикубанском округе Краснодара в результате ночной атаки. Пострадали три человека: один взрослый и двое детей. Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации. В администрации края уточнили, что расселение в ПВР жителям пострадавшего дома не потребовалось.
