Конфликт на Ближнем Востоке обошелся ЕС в миллиарды евро, пишет Euractiv
20:37 30.03.2026
Конфликт на Ближнем Востоке обошелся ЕС в миллиарды евро, пишет Euractiv
Конфликт на Ближнем Востоке обошелся Евросоюзу в миллиарды евро дополнительных расходов на импорт энергоресурсов, сообщает Euractiv со ссылкой на секретный... РИА Новости, 30.03.2026
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке обошелся Евросоюзу в миллиарды евро дополнительных расходов на импорт энергоресурсов, сообщает Euractiv со ссылкой на секретный дипломатический документ.
"Всего 28 дней противостояния уже увеличили расходы ЕС за импорт ископаемого топлива на 13 миллиардов евро", - говорится в депеше, разосланной Брюсселем в страны ЕС в преддверии запланированного на вторник онлайн-совещания министров энергетики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Этот конфликт спровоцировал значительный рост цен на энергоносители в странах ЕС, которые одновременно готовятся отказаться от импорта российских газа и нефти.
