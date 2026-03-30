Путин поручил создать "Российскую биологическую промышленную компанию"

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российской биологической промышленной компании", соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российской биологической промышленной компании", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Указ президента Российской Федерации Об акционерном обществе "Научно-производственное объединение "Российская биологическая промышленная компания". B целях обеспечения технологической независимости и устойчивого развития, стимулирования инвестиционной активности в области ветеринарии и повышения эффективности управления имуществом федеральных казенных предприятий", - говорится в документе.

Так, указом принимается предложения правительства о переименовании подмосковного "Щелковского биокомбината" в федеральное казенное предприятие "Российская биологическая промышленная компания". Далее к нему планируется присоединить предприятия "Армавирская биологическая фабрика", "Курская биофабрика - фирма "БИОК" , "Орловская биофабрика", "Ставропольская биофабрика".