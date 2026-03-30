https://ria.ru/20260330/kompaniya-2083784785.html
Путин поручил создать "Российскую биологическую промышленную компанию"
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российской биологической промышленной компании", соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T16:20:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076376181_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_1d683a0d76e39463f39d3c188bac79ae.jpg
https://ria.ru/20260311/ochagi-2079864619.html
https://ria.ru/20260324/nauka-2082399527.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076376181_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9e70bb18be816eda9bbd59c4a61776b5.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российской биологической промышленной компании", соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
"Указ президента Российской Федерации Об акционерном обществе "Научно-производственное объединение "Российская биологическая промышленная компания". B целях обеспечения технологической независимости и устойчивого развития, стимулирования инвестиционной активности в области ветеринарии и повышения эффективности управления имуществом федеральных казенных предприятий", - говорится в документе.
Так, указом принимается предложения правительства о переименовании подмосковного "Щелковского биокомбината" в федеральное казенное предприятие "Российская биологическая промышленная компания". Далее к нему планируется присоединить предприятия "Армавирская биологическая фабрика", "Курская биофабрика - фирма "БИОК" , "Орловская биофабрика", "Ставропольская биофабрика".
И наконец объединенное предприятие намечено преобразовать в акционерное общество "Научно-производственное объединение "Российская биологическая промышленная компания", 100% акций которого будут находиться в федеральной собственности.