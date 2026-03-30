19:10 30.03.2026 (обновлено: 20:41 30.03.2026)
Умер звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Украинский актер, участник комик-труппы "Маски" Владимир Комаров умер в возрасте 62 лет от сердечной недостаточности, сообщает Театр "Маски" в Facebook*.
"Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов", — говорится в заявлении.
Церемония прощания пройдет 1 апреля.
Владимир Комаров родился в Кировоградской области, детство провел в Одессе. С юности любил пантомиму, но образование получил в институте пищевой промышленности. Три года отслужил матросом на Северном флоте.
В 1984-м пришел в "Маски", через три года пошел в Киевский эстрадный театр "Шарж". В 1989-м вернулся в "Маски" и работал до 2002-го. Потом создал дуэт "Одеколон" с Алексеем Агопьяном, а позже — группу "Д-ръ БрМенталь". В 2024-м театр "Дом клоунов" вернул Комарова для новых спектаклей. Он также снимался в кино — на его счету около 20 ролей. Более того, Комаров был мастером по созданию курительных трубок, известным под именем Владимир Сальве.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
