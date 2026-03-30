Умер звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров

В 1984-м пришел в "Маски", через три года пошел в Киевский эстрадный театр "Шарж". В 1989-м вернулся в "Маски" и работал до 2002-го. Потом создал дуэт "Одеколон" с Алексеем Агопьяном, а позже — группу "Д-ръ БрМенталь". В 2024-м театр "Дом клоунов" вернул Комарова для новых спектаклей. Он также снимался в кино — на его счету около 20 ролей. Более того, Комаров был мастером по созданию курительных трубок, известным под именем Владимир Сальве.