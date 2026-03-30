https://ria.ru/20260330/knigi-2083652371.html
Книги в России подешевели за год почти на десять процентов
Средняя цена книг в Российской Федерации в этом году опустилась на 9% по сравнению с 2025 годом на фоне перехода россиян на покупки на маркетплейсах и "с рук",... РИА Новости, 30.03.2026
экономика
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149508/19/1495081931_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_0c21efa183d12819a8d557855b8c6611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149508/19/1495081931_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_bde9fbd6d4d9ac0e25f3fcc00a5e0cef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: средняя цена книг в России в этом году упала на 9%
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Средняя цена книг в Российской Федерации в этом году опустилась на 9% по сравнению с 2025 годом на фоне перехода россиян на покупки на маркетплейсах и "с рук", рассказали РИА Новости в "Контуре".
"Средняя цена книги в РФ по сравнению с аналогичным периодом 2025 года снизилась на 9%", - написали аналитики, изучив более 3 миллионов чеков, выданных с 1 января по 20 марта.
По мнению экспертов, снижение цены обусловлено серьезной конкуренцией среди продавцов. Зачастую на маркетплейсах цены на книги существенно ниже, к тому же многие читатели уже давно предпочитают электронные книги, считает "Контур". Также наблюдается устойчивый спрос на приобретение книг "с рук" на специализированных сайтах, отметили аналитики.
"Все это не способствует росту спроса в обычных книжных магазинах, и ритейлерам приходится подстраиваться под текущие условия рынка, и если и поднимать цены, то не резко", - заключили эксперты.