Лишь половина глав МИД ЕС готова ехать на встречу в Киеве, пишет Politico

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Только половина глав МИД стран Евросоюза готовы поехать на встречу в Киев, сообщила газета Politico со ссылкой на европейского дипломата.
В частности, по информации издания Euractiv, глава МИД Венгрии Петер Сийярто пропустит встречу, хотя венгерская делегация будет участвовать в мероприятиях.
Предполагается, что визит европейских министров приурочен к событиям в Буче в 2022 году и эта тема будет одним из предметов обсуждения. Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, встречу на 50 человек с 31 марта по 3 апреля готовит американское посольство в Киеве, причем оговаривается, что конференц-зал должен находиться на подземном уровне, "чтобы мероприятие могло продолжаться во время воздушной тревоги".
В апреле 2022 года Киев опубликовал фото- и видеоматериалы якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в городе Буча в Киевской области. Российское Минобороны назвало это очередной провокацией украинского режима. Как подчеркнули в военном ведомстве, пока город находился под контролем России, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями.