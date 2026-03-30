Посол Израиля объяснил недопуск патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
05:20 30.03.2026
Посол Израиля объяснил недопуск патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
Посол Израиля объяснил недопуск патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
Посол Израиля объяснил недопуск патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня

Храм Гроба Господня в Иерусалиме
Храм Гроба Господня в Иерусалиме
Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Недопуск израильской полицией латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня в Иерусалиме якобы связан с введением в Иерусалиме ограничений для верующих всех религий, утверждает посол Израиля в Риме Йонатан Пелед.
В воскресенье израильские полицейские не пустили Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Инцидент произошел во время празднования западными христианами Пальмового воскресенья. Пиццабаллу и Йелпо остановили по пути к храму, они вынуждены были повернуть назад. Позднее канцелярия премьера Израиля объяснила недопуск священнослужителей в храм заботой об их безопасности.
«

"Нет, потому что мы считаем, что спасение жизней сейчас является приоритетом. Как вы знаете, во время Рамадана мусульманам не разрешили посещать Храмовую гору, а евреям не был разрешен доступ к Западной стене (Стене плача - ред.). Те же ограничения для трех религий по соображениям безопасности", - заявил Пелед в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос о том, не подрывает ли решение о недопуске Пиццабаллы в храм Гроба Господня обязанность Израиля обеспечивать сосуществование различных религий в Иерусалиме.

По словам посла, если бы патриарх подвергся ракетному удару, ответственность возложили бы на Израиль.
«
"Нас спросили бы, почему мы не позаботились о его безопасности", - отметил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
