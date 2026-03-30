В части Херсона пропал свет

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Назначенный Киевом глава городской военной администрации подконтрольного ВСУ города Херсон Ярослав Шанько заявил, что часть города обесточена.
«
"В Херсоне временно обесточена часть Центрального района. Специалисты сейчас выясняют причины, чтобы устранить их как можно оперативнее", - написал Шанько в своем Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.