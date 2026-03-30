Рейтинг@Mail.ru
Блогер Кац* должен более ста тысяч рублей в России по штрафам - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/kats-2083754640.html
Блогер Кац* должен более ста тысяч рублей в России по штрафам
Блогер Кац* должен более ста тысяч рублей в России по штрафам - РИА Новости, 30.03.2026
Блогер Кац* должен более ста тысяч рублей в России по штрафам
Блогер-иноагент Максим Кац*, заочно осужденный на 9 лет, должен более 100 тысяч рублей в России по штрафам, следует из материалов судебных приставов, с которыми РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T14:36:00+03:00
2026-03-30T14:36:00+03:00
происшествия
россия
москва
максим кац
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
иноагенты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080025286_0:37:1080:645_1920x0_80_0_0_324900f39b0ce7ae2c2c1e3ef7b9ae2f.jpg
https://ria.ru/20260327/minjust-2083352825.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080025286_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_f15e819a50bee9678c6eee326f3b7b32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, максим кац, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), иноагенты
Происшествия, Россия, Москва, Максим Кац, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), иноагенты
Блогер Кац* должен более ста тысяч рублей в России по штрафам

РИА Новости: блогер-иноагент Максим Кац должен более 100 тысяч рублей по штрафам

© Фото : @maxim_katzМаксим Кац*
Максим Кац* - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Фото : @maxim_katz
Максим Кац*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Блогер-иноагент Максим Кац*, заочно осужденный на 9 лет, должен более 100 тысяч рублей в России по штрафам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам приставов, с октября 2024 по июнь 2025 года на Каца* завели три исполнительных производства. Два из них, возбужденные по актам управления Роскомнадзора по ЦФО, касаются "штрафов иного органа" более чем на 53 тысячи рублей с исполнительскими сборами в 4,2 тысячи рублей.
Еще одно исполнительное производство о взыскании штрафа приставы завели по акту, выданному Хорошевским районным судом Москвы. Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Кац* не предоставил вовремя сведения о деятельности иноагента. С него взыскивают 40 тысяч рублей со сбором в 2,8 тысячи рублей.
Кац* 11 марта был признан виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Суд с учетом первого приговора о распространении военных фейков заочно назначил ему 9 лет колонии общего режима. Блогер заочно арестован и объявлен в розыск.
Минюст РФ 22 июля 2022 года внес Каца* в реестр иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
ПроисшествияРоссияМоскваМаксим КацФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)иноагенты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала