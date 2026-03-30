Блогер Кац* должен более ста тысяч рублей в России по штрафам

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Блогер-иноагент Максим Кац*, заочно осужденный на 9 лет, должен более 100 тысяч рублей в России по штрафам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам приставов, с октября 2024 по июнь 2025 года на Каца* завели три исполнительных производства. Два из них, возбужденные по актам управления Роскомнадзора по ЦФО, касаются "штрафов иного органа" более чем на 53 тысячи рублей с исполнительскими сборами в 4,2 тысячи рублей.
Еще одно исполнительное производство о взыскании штрафа приставы завели по акту, выданному Хорошевским районным судом Москвы. Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Кац* не предоставил вовремя сведения о деятельности иноагента. С него взыскивают 40 тысяч рублей со сбором в 2,8 тысячи рублей.
Кац* 11 марта был признан виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Суд с учетом первого приговора о распространении военных фейков заочно назначил ему 9 лет колонии общего режима. Блогер заочно арестован и объявлен в розыск.
Минюст РФ 22 июля 2022 года внес Каца* в реестр иноагентов.
