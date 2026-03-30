В Израиле смертная казнь будет проводиться через повешение

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар – РИА Новости. Смертная казнь для террористов в Израиле будет проводиться в исполнение через повешение, наказание распространится на радикалов вне зависимости от их вероисповедания, сообщила в понедельник израильская гостелерадиокомпания Kan.
Ранее парламент Израиля (кнессет) принял закон о смертной казни для террористов, сообщил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
"Кнессет одобрил закон о смертной казни для террористов. Согласно одобренной редакции законопроекта, смертная казнь будет приводиться в исполнение через повешение … закон может применяться и к еврейским террористам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проголосовал в поддержку данного закона. Согласно тексту документа, осужденные террористы будут содержаться в отдельном изоляторе, их смогут посещать только уполномоченные лица, а встреча с адвокатом будет проходить в режиме видеосвязи.
Срок исполнения наказания установлен на 90 дней с момента вынесения приговора. При казни будут присутствовать начальник тюрьмы, представитель судебной власти, официальный наблюдатель и представитель семьи террориста.
Трамп подписал указ о смертной казни в Вашингтоне
26 сентября 2025, 00:05