"Опустошить арсеналы". В США сделали тревожное заявление об Иране

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты, даже истощив свои запасы вооружений, не смогут выиграть в войне против Ирана, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Мы не выиграем эту войну. Точно не таким способом. Мы можем лишь напрасно опустошить наши ракетные арсеналы", — сказал он.
По словам Макгрегора, Вашингтон неспособен определить достижимые стратегические цели в конфликте против Тегерана.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.