Фидан и Гутерреш обсудили конфликт вокруг Ирана

АНКАРА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем, стороны обсудили конфликт вокруг Ирана, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

По его словам, министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в понедельник, 30 марта.

« "В ходе беседы были обсуждены ситуация в регионе и меры по прекращению военных действий (вокруг Ирана - ред.)", - уточнил собеседник агентства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.