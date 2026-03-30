Фидан и Гутерреш обсудили конфликт вокруг Ирана
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем, стороны обсудили конфликт вокруг Ирана, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 30.03.2026
Фидан и Гутерреш обсудили усилия по окончанию конфликта вокруг Ирана
АНКАРА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем, стороны обсудили конфликт вокруг Ирана, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
По его словам, министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в понедельник, 30 марта.
"В ходе беседы были обсуждены ситуация в регионе и меры по прекращению военных действий (вокруг Ирана - ред.)", - уточнил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.