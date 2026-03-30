Рубио предупредил Иран о последствиях блокировки Ормузского пролива
2026-03-30T17:51:00+03:00
Рубио: Иран столкнется с последствиями, если закроет Ормузский пролив в будущем
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран столкнется с тяжелыми последствиями, если после окончания военной операции Соединенных Штатов предпримет попытку заблокировать Ормузский пролив.
"Если Иран после завершения военной операции решит закрыть Ормузский пролив, его ждут тяжелые последствия", - сказал Рубио в интервью телеканалу "Аль-Джазира
".
По его словам, после завершения американской операции Ормузский пролив будет открыт в любом случае. Как отметил госсекретарь, это произойдет либо с согласия Тегерана, либо при участии международной коалиции с участием США.
Рубио также заявил, что цели Вашингтона в Иране ясны и будут достигнуты "в течение недель, а не месяцев".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.