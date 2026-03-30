Рейтинг@Mail.ru
Иран одержал стратегическую победу, пишет Bloomberg - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 30.03.2026 (обновлено: 16:46 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/iran-2083784209.html
Иран одержал стратегическую победу, пишет Bloomberg
Закрытие Ормузского пролива стало стратегической победой Ирана, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 30.03.2026
в мире
иран
ормузский пролив
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081073892_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_147776f587a1d70c2008bbd88051375a.jpg
https://ria.ru/20260330/ssha-2083761382.html
https://ria.ru/20260330/mid-2083758046.html
иран
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081073892_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ebed20f6d1f62ae9e79b0025e57df06b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Ормузский пролив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Bloomberg: Иран одержал стратегическую победу, закрыв Ормузский пролив

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры и грузовые корабли в Ормузском проливе
Танкеры и грузовые корабли в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Танкеры и грузовые корабли в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива стало стратегической победой Ирана, пишет агентство Bloomberg.
"Cпустя месяц сражений именно Иран, пожалуй, одержал самую значимую стратегическую победу — усиление контроля над судоходством по Ормузскому проливу", — говорится в статье.
Агентство отмечает, что Тегеран все лучше и лучше контролирует пролив: суда стараются идти по утвержденным исламской республикой маршрутам, держась ближе к иранскому берегу, и часто заранее договариваются с властями о безопасном проходе.
«
"Практически полное закрытие Ормузского пролива <…> оказалось чрезвычайно эффективным асимметричным оружием в схватке с одной из самых мощных военных сил мира. Это дает Тегерану средство прямого воздействия на мировые энергетические рынки и причинения острой финансовой боли, чему Вашингтон не смог ничего противопоставить", — считает Bloomberg.
По его подсчетам, в марте за сутки пролив проходило в среднем не более шести судов, хотя раньше — примерно 135. Теперь же в попытке замедлить рост цен на энергоносители даже Вашингтону пришлось пойти на уступки по санкциям в отношении иранской нефти, говорится в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Все это время стороны обмениваются ударами. В результате практически полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. На этом фоне цены на энергоносители бьют рекорды.
В миреИранОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала