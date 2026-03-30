Иран одержал стратегическую победу, пишет Bloomberg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива стало стратегической победой Ирана, пишет агентство Bloomberg.
"Cпустя месяц сражений именно Иран, пожалуй, одержал самую значимую стратегическую победу — усиление контроля над судоходством по Ормузскому проливу", — говорится в статье.
Агентство отмечает, что Тегеран все лучше и лучше контролирует пролив: суда стараются идти по утвержденным исламской республикой маршрутам, держась ближе к иранскому берегу, и часто заранее договариваются с властями о безопасном проходе.
"Практически полное закрытие Ормузского пролива <…> оказалось чрезвычайно эффективным асимметричным оружием в схватке с одной из самых мощных военных сил мира. Это дает Тегерану средство прямого воздействия на мировые энергетические рынки и причинения острой финансовой боли, чему Вашингтон не смог ничего противопоставить", — считает Bloomberg.
По его подсчетам, в марте за сутки пролив проходило в среднем не более шести судов, хотя раньше — примерно 135. Теперь же в попытке замедлить рост цен на энергоносители даже Вашингтону пришлось пойти на уступки по санкциям в отношении иранской нефти, говорится в публикации.