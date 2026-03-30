МИД: Иран не стремится к ЯО, несмотря на поднятый вопрос о выходе из ДНЯО
МИД: Иран не стремится к ЯО, несмотря на поднятый вопрос о выходе из ДНЯО - РИА Новости, 30.03.2026
МИД: Иран не стремится к ЯО, несмотря на поднятый вопрос о выходе из ДНЯО
Парламент Ирана рассматривает вопрос о выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в то же время Тегеран не стремится получить такое
2026-03-30T13:09:00+03:00
2026-03-30T13:09:00+03:00
2026-03-30T13:23:00+03:00
тегеран (город)
иран
в мире, тегеран (город), иран, договор о нераспространении ядерного оружия
В мире, Тегеран (город), Иран, Договор о нераспространении ядерного оружия
МИД: Иран не стремится к ЯО, несмотря на поднятый вопрос о выходе из ДНЯО
МИД Ирана: Тегеран не стремится к ЯО, несмотря на обсуждение выхода из ДНЯО
ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Парламент Ирана рассматривает вопрос о выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в то же время Тегеран не стремится получить такое вооружение, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Да, этот вопрос, как заявили в парламенте, рассматривается, в обществе также возник подобный вопрос. Это весьма важный вопрос, ответ на который не прост: общество задает весьма резонный вопрос, какой прок от членства в Договоре, в котором нам не дают пользоваться своими правами?" - сказал Багаи в ходе брифинга, отрывок публикует иранский телеканал SNN.
При этом он подчеркнул, что Тегеран
по-прежнему соблюдает положения ДНЯО, Тегеран "не стремился и не стремится к получению ядерного оружия".