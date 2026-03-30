МИД: Иран не стремится к ЯО, несмотря на поднятый вопрос о выходе из ДНЯО

ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Парламент Ирана рассматривает вопрос о выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в то же время Тегеран не стремится получить такое вооружение, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Да, этот вопрос, как заявили в парламенте, рассматривается, в обществе также возник подобный вопрос. Это весьма важный вопрос, ответ на который не прост: общество задает весьма резонный вопрос, какой прок от членства в Договоре, в котором нам не дают пользоваться своими правами?" - сказал Багаи в ходе брифинга, отрывок публикует иранский телеканал SNN.